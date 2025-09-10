-->
|Potenza: rifiuti rimossi nella sede ENS Basilicata grazie allintervento della Garante per la disabilità
10/09/2025
|"A seguito del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi presso la sede dellEnte Nazionale Sordi ENS Basilicata, in via Tirreno a Potenza, e del conseguente post-denuncia pubblico della Garante regionale per le persone con disabilità, sono stati eseguiti gli interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti che da tempo compromettevano la vivibilità e la dignità della struttura". Lo rende noto la Garante per la disabilità, Marika Padula.
La situazione, più volte segnalata e rimasta irrisolta per mesi, presentava cumuli di immondizia, odori insopportabili e gravi rischi igienico-sanitari per le persone che frequentano la sede. Dopo la denuncia pubblica della Garante e il sollecito diretto agli amministratori competenti, si è finalmente giunti a una soluzione.
LENS Basilicata ha inviato una nota di ringraziamento alla Garante, riconoscendo limpegno e la tempestività dellintervento che ha portato a questo importante risultato.
"Questa è una vittoria di civiltà" dichiara la Garante regionale, Marika Padula. "Ringrazio lENS Basilicata per la collaborazione e per la forza con cui porta avanti la sua missione. Continuerò a vigilare affinché siano garantite condizioni dignitose, sicure e adeguate per tutte le persone con disabilità, perché inclusione significa rispetto e tempestività di azione."
La vicenda conferma il ruolo attivo e concreto della Garante regionale nel dare voce alle segnalazioni, nel denunciare pubblicamente le criticità e nel promuovere soluzioni immediate, affinché i diritti delle persone con disabilità vengano riconosciuti e tutelati in ogni ambito della vita sociale. Allincontro di oggi in Regione erano presenti anche i consiglieri regionali Alessia Araneo, Francesco Fanelli, Maddalena Fazzari, Alessandro Galella, Massimo Morea, Fernando Picerno e Mario Polese.
Lo riporta una nota stampa della Garante per la disabilità, Marika Padula.
