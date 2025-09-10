-->

M5S Basilicata: istituire subito lOsservatorio Regionale sul GAP

10/09/2025

Oggi, in IV Commissione consiliare, abbiamo fortemente voluto laudizione dellassociazione Famiglie Fuori Gioco, che da anni opera in Basilicata per offrire sostegno psicologico, legale e umano alle persone e alle famiglie colpite dalla dipendenza da gioco dazzardo.

A loro va il nostro ringraziamento sincero e profondo per limpegno quotidiano che mettono al servizio della comunità, spesso privi di adeguata attenzione da parte delle Istituzioni e con poche risorse a disposizione.

La loro esperienza sul campo è fondamentale e rappresenta un presidio insostituibile per chi vive situazioni di grave disagio sociale ed economico.

Una bella realtà, questa, fatta di volontarie e volontari che mettono a disposizione le proprie competenze per aiutare le tante famiglie bisognose di assistenza.


Già a febbraio 2025 abbiamo presentato uninterrogazione alla Giunta Regionale per chiedere conto della mancata applicazione, quasi totale, della Legge Regionale n. 30 del 27 ottobre 2014, che prevede, tra le varie misure, listituzione dellOsservatorio Regionale sul Gioco dAzzardo Patologico (GAP), con funzioni di monitoraggio, consulenza e coordinamento delle politiche di contrasto alla ludopatia.


LOsservatorio non è un dettaglio formale, ma uno strumento strategico previsto dal legislatore per affrontare un problema che ha ricadute pesantissime su persone, famiglie e servizi territoriali.

È inaccettabile che a distanza di oltre dieci anni dallapprovazione della legge, questo organismo non sia ancora stato istituito.

Chiediamo, pertanto, alla Giunta e allAssessore competente di attivarsi con urgenza per dare piena attuazione a quanto previsto dalla normativa regionale, riservandoci la possibilità di presentare emendamenti al fine di migliorare la legge attualmente in vigore.

Non possiamo permetterci ulteriori ritardi: il contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico è una priorità sociale e sanitaria.

Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata)




