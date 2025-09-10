-->
|
La voce della Politica
|Basilicata a rischio desertificazione: lappello di Papaleo per un rilancio condiviso
10/09/2025
|Antonio Papaleo, già Segretario Generale USR CISL Basilicata e Presidente dellAssociazione Lucana Diabetici, lancia un appello per il futuro della regione. Preoccupato per la desertificazione demografica, lesodo dei giovani e la riduzione dei servizi essenziali, invita istituzioni e cittadini a un impegno condiviso per rilanciare Basilicata e Mezzogiorno. Rileva limportanza di strumenti come il CREL per coordinare strategie di sviluppo. Segue comunicato.
Come colui che viene a trovarsi in uno stato confusionale,non riuscendo a capire verso quale direzione portarsi,così anchio,nonostante la tarda età e le molteplici esperienze fatte nei diversi ruoli svolti anche di responsabilità nella società,sono in una fase confusionale circa le aspettative di vita e di sviluppo che saremo chiamati a vivere,specie per le giovani generazioni.
Tanto premesso,mi chiedo e chiedo se veramente si sta avverando la profezia di don Milani,che amava ripetere: Quando i nani allungano le ombre,siamo al tramonto!;oppure è necessario che tutti,nessuno escluso,si fermino a riflettere,semmai in una logica di partecipazione attiva,a fare ciò che è necessario e nellimmediatezza per un impegno maggiore, nella prospettiva di breve e medio periodo,mirato al rilancio e al riscatto di questa nostra regione.
Ovviamente,la premessa varrebbe per lintero Paese Italia,ma principalmente per alcune realtà,quale il Mezzogiorno e segnatamente la Basilicata,in quanto questa nostra regione presenta alcune emergenze da non sottovalutare ed,in primis,il fenomeno della desertificazione demografica che induce,purtroppo,a ritenere nella prospettiva,neanche molto remota,che il calo delle nascite,lesodo dei giovani e più in generale la migrazione comporterà una seria ed inevitabile riduzione dei servizi e,nello specifico,di quelli sanitari e sociali.
Carenza di servizi che incidono, in modo assolutamente evidente e tangibile,sulle realtà interne,come abbiamo riscontrato portandoci ad eseguire alcuni screening quali quelli riferiti alla prevenzione e cura delle cardiopatie e del diabete,e che inducono alla crescente desertificazione,specie nelle aree più a sud del territorio,tanto da aver allertato finanche il Laicato Cattolico della Diocesi di Tursi-Lagonegro,a cui ha fatto eco immediatamente il Gruppo Politico BCC di opposizione del Consiglio Regionale Lucano.
Lappello,pertanto,che mi viene spontaneo è di trovare modalità e strumenti che possano determinare una forte e coesa presa di posizione,particolarmente intesa a richiamare il Governo Nazionale per un impegno che eviti questa lenta agonia del territorio;diversamente si assisterà allinesorabile ma sicura condanna alla sua estinzione.
Per tutto quanto anzidetto,mi induce a richiamare quanto pure fu sperimentato nei tempi andati,perché si possa ripristinare lo strumento istituzionale del CREL (Consiglio Regionale per lEconomia e il Lavoro),grazie al pressing effettuato in quel tempo dal Sindacato Unitario di CGIL-CISL-UIL,attraverso cui si riuscì a mettere intorno allo stesso tavolo tutti i rappresentanti dei diversi segmenti organizzati della società lucana,al fine di ricercare congiuntamente le migliori strategie di sviluppo,stabilendone le priorità su cui tutti dovevano impegnarsi,evitando le logiche del cosi detto bilateralismo,spesso causa di rallentamenti ed inefficienze pericolose e dannose nel determinare lo sviluppo possibile del contesto territoriale.
Antonio Papaleo
Già Seg.rio Gen.le USR CISL Basilicata e già Presidente Ass.ne Lucana Diabetici
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/09/2025 - Potenza: rifiuti rimossi nella sede ENS Basilicata grazie allintervento della Garante per la disabilità
"A seguito del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi presso la sede dellEnte Nazionale Sordi ENS Basilicata, in via Tirreno a Potenza, e del conseguente post-denuncia pubblico della Garante regionale per le persone con disabilità, sono stati eseguiti gli interventi di ...-->continua
|
|
|10/09/2025 - M5S Basilicata: istituire subito lOsservatorio Regionale sul GAP
Oggi, in IV Commissione consiliare, abbiamo fortemente voluto laudizione dellassociazione Famiglie Fuori Gioco, che da anni opera in Basilicata per offrire sostegno psicologico, legale e umano alle persone e alle famiglie colpite dalla dipendenza da gioco ...-->continua
|
|
|10/09/2025 - Basilicata a rischio desertificazione: lappello di Papaleo per un rilancio condiviso
Antonio Papaleo, già Segretario Generale USR CISL Basilicata e Presidente dellAssociazione Lucana Diabetici, lancia un appello per il futuro della regione. Preoccupato per la desertificazione demografica, lesodo dei giovani e la riduzione dei servizi essenzi...-->continua
|
|
|10/09/2025 - Basilicata. Smartpaper, salvaguardati i posti di lavoro
Più che una vertenza è stato un chiarimento necessario per tranquillizzare i lavoratori. Direbbe il filosofo Michel de Montaigne: La maggior parte delle cose che temiamo non ci accadono. Non si perderà un solo posto di lavoro. La clausola sociale è chiara, ...-->continua
|
|
|10/09/2025 - Gli auguri del Presidente Giordano per il nuovo anno scolastico
Con il suono della prima campanella, carico dell'attesa e dei sogni che solo i nuovi inizi sanno regalare, le porte delle scuole della nostra Provincia si riaprono - sottolinea il Presidente, Christian Giordano - Un ringraziamento e un augurio di buon lavoro ...-->continua
|
|
|10/09/2025 - Tavolo Verde Puglia e Basilicata:lettera al presidente Pittella
Il Tavolo Verde Puglia e Basilicata, attraverso una lettera firmata dal professor F.M.Malvasi, ha indirizzato un duro atto daccusa al Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, Marcello Pittella, in merito alla gestione del Consorzio di Bonifica e alle...-->continua
|
|
|10/09/2025 - Fondazione Sassi, Virgallita nuovo vice presidente: entra in CdA anche Minardi
Si è riunito ieri, 9 settembre 2025, il CdA della Fondazione Sassi che ha deliberato, ai sensi dello Statuto vigente, la nomina del nuovo Vice Presidente, a seguito delle dimissioni irrevocabili rassegnate dalla Sign. Teresa Ruggi in data 29 agosto 2025 e lin...-->continua
|
|