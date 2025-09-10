-->
10/09/2025
|Il Tavolo Verde Puglia e Basilicata, attraverso una lettera firmata dal professor F.M.Malvasi, ha indirizzato un duro atto daccusa al Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, Marcello Pittella, in merito alla gestione del Consorzio di Bonifica e alle gravi conseguenze che questa avrebbe avuto per lagricoltura metapontina.
Nel mirino del Tavolo Verde finiscono il presidente del Consorzio, avvocato Musacchio definito lazzeccagarbugli dellente consortile e lassessore regionale Cicala, accusati di aver concordato con il governatore Bardi una recente disposizione di servizio che ha riaperto i termini delle prenotazioni irrigue.
Secondo la nota, tale provvedimento rappresenterebbe il secondo atto di una commedia tragicomica che, a partire dallo scorso aprile, avrebbe provocato danni stimati in 150 milioni di euro al comparto agricolo della fascia ionica lucana.
Gli agricoltori denunciano come i vertici regionali e consortili abbiano sempre giustificato i disservizi con una presunta emergenza idrica, ritenuta invece falsa e strumentale. La prova si sostiene starebbe proprio nella possibilità, annunciata ora, di garantire acqua fino al termine delle colture autunno-vernine 2025.
Se le risorse idriche non erano sufficienti a coprire il fabbisogno delle colture primaverili ed estive si legge nella lettera da dove proviene lacqua oggi promessa per le colture autunnali?
Le incognite e i timori
Il documento elenca diversi punti critici rimasti irrisolti:
nessuna chiarezza sui volumi idrici effettivamente destinati al Metapontino;
assenza di un piano per incrementare le portate degli adduttori;
rischio di nuove turnazioni penalizzanti per le aziende agricole;
mancanza di limiti a superfici e tipologie colturali, con possibili squilibri.
Secondo il Tavolo Verde, lattuale gestione non solo avrebbe scaricato sugli agricoltori le conseguenze di una cattiva pianificazione delle risorse idriche, ma avrebbe anche compromesso la credibilità delle istituzioni regionali.
La solita politica del lasciar fare e lasciar passare si legge nella lettera dove i fessi pagano e i furbi continuano a vivere sulle sciagure degli altri.
Il professor Malvasi conclude sostenendo che sussistono tutti gli estremi, politici e giuridici, per la rimozione dei responsabili, definiti una sciagura non solo per il mondo agricolo, ma per lintera immagine della Regione Basilicata.
