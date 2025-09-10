-->

Tavolo Verde Puglia e Basilicata:lettera al presidente Pittella

10/09/2025

Il Tavolo Verde Puglia e Basilicata, attraverso una lettera firmata dal professor F.M.Malvasi, ha indirizzato un duro atto daccusa al Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, Marcello Pittella, in merito alla gestione del Consorzio di Bonifica e alle gravi conseguenze che questa avrebbe avuto per lagricoltura metapontina.

Nel mirino del Tavolo Verde finiscono il presidente del Consorzio, avvocato Musacchio  definito lazzeccagarbugli dellente consortile  e lassessore regionale Cicala, accusati di aver concordato con il governatore Bardi una recente disposizione di servizio che ha riaperto i termini delle prenotazioni irrigue.

Secondo la nota, tale provvedimento rappresenterebbe il secondo atto di una commedia tragicomica che, a partire dallo scorso aprile, avrebbe provocato danni stimati in 150 milioni di euro al comparto agricolo della fascia ionica lucana.
Gli agricoltori denunciano come i vertici regionali e consortili abbiano sempre giustificato i disservizi con una presunta emergenza idrica, ritenuta invece falsa e strumentale. La prova  si sostiene  starebbe proprio nella possibilità, annunciata ora, di garantire acqua fino al termine delle colture autunno-vernine 2025.

Se le risorse idriche non erano sufficienti a coprire il fabbisogno delle colture primaverili ed estive  si legge nella lettera  da dove proviene lacqua oggi promessa per le colture autunnali?

Le incognite e i timori

Il documento elenca diversi punti critici rimasti irrisolti:

nessuna chiarezza sui volumi idrici effettivamente destinati al Metapontino;

assenza di un piano per incrementare le portate degli adduttori;

rischio di nuove turnazioni penalizzanti per le aziende agricole;

mancanza di limiti a superfici e tipologie colturali, con possibili squilibri.

Secondo il Tavolo Verde, lattuale gestione non solo avrebbe scaricato sugli agricoltori le conseguenze di una cattiva pianificazione delle risorse idriche, ma avrebbe anche compromesso la credibilità delle istituzioni regionali.

La solita politica del lasciar fare e lasciar passare  si legge nella lettera  dove i fessi pagano e i furbi continuano a vivere sulle sciagure degli altri.


Il professor Malvasi conclude sostenendo che sussistono tutti gli estremi, politici e giuridici, per la rimozione dei responsabili, definiti una sciagura non solo per il mondo agricolo, ma per lintera immagine della Regione Basilicata.



