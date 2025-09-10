-->

Pepe: Un progetto per migliorare la qualità abitativa

10/09/2025

Lassessore regionale alle Infrastrutture e vicepresidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha presieduto un incontro convocato dallAmministratore unico dellAter di Matera, Maridemo Giammetta, alla presenza della maggior parte dei sindaci della provincia di Matera, per illustrare un importante progetto finanziato dalla Missione 7, Investimento 17, del PNRR e finalizzato alla riqualificazione e allefficientamento energetico dei beni immobili di proprietà esclusiva dellAter.
Si tratta  afferma Pepe  di un provvedimento molto importante che da una parte ci consente di riqualificare gli immobili migliorando la qualità abitativa, dallaltra di dare impulso alleconomia locale. Lintervento interesserà circa 2000 appartamenti per un investimento complessivo di circa 96 milioni di euro. Si tratta di un progetto che produrrà effetti molto positivi per i cittadini e per il territorio anche in considerazione dei tempi certi richiesti dalla misura.
Infatti la manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il 21 ottobre. Poi il migliore progetto verrà messo a bando e chi si aggiudicherà lappalto avrà cinque anni di tempo per terminare i lavori, entro il 2031.
Un altro aspetto interessante è la partecipazione dei privati allinvestimento. Infatti, il 65 percento delle risorse è a carico dello Stato, il 35 percento a carico dei privati.
A margine dellincontro con i sindaci, Giammetta ha anche reso noto che lAter si sta dotando di un sistema informativo territoriale che consentirà di raccogliere dati più precisi sia sul fabbisogno abitativo che sugli interventi da adottare.
E stato un incontro molto positivo  conclude Pepe  perché ha consentito allAter e alla Regione non solo di spiegare questo nuovo progetto, ma anche di confrontarsi sulle politiche abitative che stiamo mettendo in campo per rispondere concretamente ai bisogni primari della nostra comunità.



