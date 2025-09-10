-->
La voce della Politica
|Pepe: Un progetto per migliorare la qualità abitativa
10/09/2025
|Lassessore regionale alle Infrastrutture e vicepresidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha presieduto un incontro convocato dallAmministratore unico dellAter di Matera, Maridemo Giammetta, alla presenza della maggior parte dei sindaci della provincia di Matera, per illustrare un importante progetto finanziato dalla Missione 7, Investimento 17, del PNRR e finalizzato alla riqualificazione e allefficientamento energetico dei beni immobili di proprietà esclusiva dellAter.
Si tratta afferma Pepe di un provvedimento molto importante che da una parte ci consente di riqualificare gli immobili migliorando la qualità abitativa, dallaltra di dare impulso alleconomia locale. Lintervento interesserà circa 2000 appartamenti per un investimento complessivo di circa 96 milioni di euro. Si tratta di un progetto che produrrà effetti molto positivi per i cittadini e per il territorio anche in considerazione dei tempi certi richiesti dalla misura.
Infatti la manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il 21 ottobre. Poi il migliore progetto verrà messo a bando e chi si aggiudicherà lappalto avrà cinque anni di tempo per terminare i lavori, entro il 2031.
Un altro aspetto interessante è la partecipazione dei privati allinvestimento. Infatti, il 65 percento delle risorse è a carico dello Stato, il 35 percento a carico dei privati.
A margine dellincontro con i sindaci, Giammetta ha anche reso noto che lAter si sta dotando di un sistema informativo territoriale che consentirà di raccogliere dati più precisi sia sul fabbisogno abitativo che sugli interventi da adottare.
E stato un incontro molto positivo conclude Pepe perché ha consentito allAter e alla Regione non solo di spiegare questo nuovo progetto, ma anche di confrontarsi sulle politiche abitative che stiamo mettendo in campo per rispondere concretamente ai bisogni primari della nostra comunità.
|La Voce della Politica
|10/09/2025 - Fondazione Sassi, Virgallita nuovo vice presidente: entra in CdA anche Minardi
Si è riunito ieri, 9 settembre 2025, il CdA della Fondazione Sassi che ha deliberato, ai sensi dello Statuto vigente, la nomina del nuovo Vice Presidente, a seguito delle dimissioni irrevocabili rassegnate dalla Sign. Teresa Ruggi in data 29 agosto 2025 e lingresso della nu...-->continua
|10/09/2025 - Il paradosso degli aeroporti: a Londra si vola con piste più corte, in Basilicata no
Ancora numeri record per laeroporto di Pisticci. Il traffico passeggeri è aumentato, passando da 2,9 a 3,4 milioni. Ora, qualche numero sulla pista. La struttura è posta a un'altitudine di 48 m sul livello del mare, costituita da un'aerostazione, una torre...-->continua
|9/09/2025 - Unazienda rispettosa dellambiente
Lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, ha visitato nei giorni scorsi lo stabilimento dellazienda Clematis Srl a Filiano, in provincia di Potenza, per constatare di persona limpegno dellimpresa verso la sostenibili...-->continua
|9/09/2025 - Un protocollo dintesa tra i medici di Potenza e di Matera ed i Fisioterapisti
A firmare il documento operativo, i presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Potenza e di Matera, rispettivamente il dr. Rocco Paternò e il dr. Francesco Dimona e dellOrdine regionale della Professione Sanitaria di Fisiote...-->continua
|9/09/2025 - Confartigianato: radar leggermente positivo nel Materano
La difficoltà di assumere il personale; la mancanza o il deterioramento delle infrastrutture; la concorrenza dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo a basso costo del lavoro; le crisi geopolitiche; le cyber minacce; lindebitamento bancario. Questi i fattori ...-->continua
|9/09/2025 - ZES Tito, lavori in corso per linfrastrutturazione
Sono in corso i lavori del primo stralcio della Zona Economica Speciale di Tito, nellarea di contrada Valle del Forno. Dopo le ultime operazioni inerenti la bonifica bellica, il cantiere procede con i lavori in merito alle opere previste.
Un dovero...-->continua
