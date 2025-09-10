-->
|Il paradosso degli aeroporti: a Londra si vola con piste più corte, in Basilicata no
10/09/2025
|Ancora numeri record per laeroporto di Pisticci. Il traffico passeggeri è aumentato, passando da 2,9 a 3,4 milioni. Ora, qualche numero sulla pista. La struttura è posta a un'altitudine di 48 m sul livello del mare, costituita da un'aerostazione, una torre di controllo, un hangar e da una pista lunga 1550 m e larga 35 m, con zona R.E.S.A. (Runway End Safety Area) di 200 m, realizzata con superficie in asfalto e orientamento 13/31. È inoltre provvista di un parcheggio aeromobili di circa 2 ettari e un impianto carburanti.
Un'unica pista gestisce voli a corto raggio, con particolare priorità ai viaggi d'affari verso l'Europa e ai voli specializzati. Aerei certificati per operare sullaeroporto sono, tra gli altri, lAirbus A318, gli ATR e lAirbus A220-100, in dotazione anche a ITA Airways. LAirbus A220-100 è particolarmente adatto ai collegamenti di breve raggio grazie alla sua efficienza e ai livelli di comfort. Il velivolo è dotato di elementi innovativi che rendono lesperienza di volo confortevole, rilassante e piacevole per i passeggeri, grazie a sedili più ampi, un sistema di illuminazione personalizzato, finestrini più grandi e cappelliere più capienti.
La cabina, con interni firmati dal designer Walter De Silva, offre complessivamente 125 posti ed è configurata nelle classi di servizio Business ed Economy, con poltrone in pelle reclinabili Safran, nei toni blu e beige, dotate di prese elettriche USB. L'Airbus A220-100 è inoltre equipaggiato di un sistema di connettività Wi-Fi, grazie al quale il viaggiatore può utilizzare pacchetti modulati in base alle sue esigenze: messaggistica, mailing e streaming.
Belle notizie, vero? Magari! Purtroppo la storia è ben diversa.
In verità, i milioni di passeggeri raccontano un altro aeroporto: quello di Londra, precisamente il London City Airport (IATA: LCY, ICAO: EGLC), lo scalo più centrale della capitale inglese, noto a livello internazionale per la puntualità, lefficacia dei servizi e la customer experience offerta ai passeggeri. Nei prossimi anni, si dice, i passeggeri aumenteranno ancora, almeno il doppio, e vi faranno scalo aerei come lA320neo, con un massimo di 145 passeggeri.
Lo scalo londinese è stato progettato per operazioni di STOL. Dispone di un'unica pista orientata 09/27, lunga 1508 metri e larga 29 m, in calcestruzzo scanalato e dotata di sistema PAPI. Come si legge, più corta e meno larga di quella di Pisticci.
Allora? Bella domanda. Perché a Londra atterrano gli aerei, tra i tanti anche quelli di ITA Airways, autorizzati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), che è l'organismo responsabile dell'applicazione dei regolamenti sui diritti dei passeggeri e delle licenze di esercizio per i vettori aerei?
Come si vede, basta farsi un giro in rete e si legge tutto questo. Meglio ancora se si atterra a Londra, su una penisola vicina al fiume Tamigi. Con una pista più corta a Londra si vola, in Basilicata no: servono almeno 2400 metri. Una contraddizione palese, considerato che gli aerei autorizzati dal nostro ente di controllo partono da Milano Linate, Roma, Lamezia Terme
e ci fermiamo qui.
Da noi, da queste parti, sulla dorsale jonica, è difficile sia prendere laereo che i treni veloci, che per certi versi stanno sostituendo da un po i voli regionali. Dobbiamo guardare con interesse, probabilmente, alla costruzione di aeroporti a decollo verticale, o vertiporti: infrastrutture progettate per ospitare aerei a decollo e atterraggio verticale (VTOL), che non richiedono lunghe piste. In altri posti, anche in Italia, sono già una realtà. Vediamo un po.
In attesa di un futuro possibile ma futuro guardiamo avanti con speranza. Del resto è lunica cosa che da queste parti non manca e, come dicono in molti, non costa niente.
Vincenzo Diego
