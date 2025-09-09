-->
La voce della Politica
|Unazienda rispettosa dellambiente
9/09/2025
|Lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, ha visitato nei giorni scorsi lo stabilimento dellazienda Clematis Srl a Filiano, in provincia di Potenza, per constatare di persona limpegno dellimpresa verso la sostenibilità ambientale. Lassessore Mongiello ha espresso grande apprezzamento per le iniziative intraprese per ladozione di un approccio produttivo rispettoso dellambiente: Clematis rappresenta un esempio virtuoso di come linnovazione e la responsabilità dimpresa possano andare di pari passo con la tutela del nostro patrimonio ambientale. Lazienda ha già quasi raggiunto lautonomia energetica, coprendo l85 per cento del proprio fabbisogno grazie allinstallazione di due impianti fotovoltaici. Questo sistema non solo abbatte i costi, ma contribuisce in modo concreto alla riduzione dellinquinamento, con una stima di circa 60 tonnellate di CO2 in meno immesse nellatmosfera ogni anno. Mongiello ha inoltre lodato lobiettivo a lungo termine dellazienda di raggiungere la copertura totale del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili anche attraverso linstallazione di un impianto eolico da circa 200Kw. Questo impegno dimostra una visione lungimirante e in perfetta sintonia con gli obiettivi strategici che la Regione Basilicata persegue per una vera transizione energetica. Sono questi i modelli che aiutano a costruire un futuro più verde e sostenibile per la nostra comunità. Ciò che contraddistingue la Clematis nel contesto nazionale ed internazionale è sicuramente la versatilità tecnologica e produttiva dello stabilimento. Lazienda è dotata di certificazioni BRC e IFS a garanzia della qualità dei propri prodotti gestite e mantenute dal tecnologo alimentare Gianluca DAndrea.
