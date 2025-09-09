Lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, ha visitato nei giorni scorsi lo stabilimento dellazienda Clematis Srl a Filiano, in provincia di Potenza, per constatare di persona limpegno dellimpresa verso la sostenibilità ambientale. Lassessore Mongiello ha espresso grande apprezzamento per le iniziative intraprese per ladozione di un approccio produttivo rispettoso dellambiente: Clematis rappresenta un esempio virtuoso di come linnovazione e la responsabilità dimpresa possano andare di pari passo con la tutela del nostro patrimonio ambientale. Lazienda ha già quasi raggiunto lautonomia energetica, coprendo l85 per cento del proprio fabbisogno grazie allinstallazione di due impianti fotovoltaici. Questo sistema non solo abbatte i costi, ma contribuisce in modo concreto alla riduzione dellinquinamento, con una stima di circa 60 tonnellate di CO2 in meno immesse nellatmosfera ogni anno. Mongiello ha inoltre lodato lobiettivo a lungo termine dellazienda di raggiungere la copertura totale del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili anche attraverso linstallazione di un impianto eolico da circa 200Kw. Questo impegno dimostra una visione lungimirante e in perfetta sintonia con gli obiettivi strategici che la Regione Basilicata persegue per una vera transizione energetica. Sono questi i modelli che aiutano a costruire un futuro più verde e sostenibile per la nostra comunità. Ciò che contraddistingue la Clematis nel contesto nazionale ed internazionale è sicuramente la versatilità tecnologica e produttiva dello stabilimento. Lazienda è dotata di certificazioni BRC e IFS a garanzia della qualità dei propri prodotti gestite e mantenute dal tecnologo alimentare Gianluca DAndrea.