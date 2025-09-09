-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Unazienda rispettosa dellambiente

9/09/2025

Lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, ha visitato nei giorni scorsi lo stabilimento dellazienda Clematis Srl a Filiano, in provincia di Potenza, per constatare di persona limpegno dellimpresa verso la sostenibilità ambientale. Lassessore Mongiello ha espresso grande apprezzamento per le iniziative intraprese per ladozione di un approccio produttivo rispettoso dellambiente: Clematis rappresenta un esempio virtuoso di come linnovazione e la responsabilità dimpresa possano andare di pari passo con la tutela del nostro patrimonio ambientale. Lazienda ha già quasi raggiunto lautonomia energetica, coprendo l85 per cento del proprio fabbisogno grazie allinstallazione di due impianti fotovoltaici. Questo sistema non solo abbatte i costi, ma contribuisce in modo concreto alla riduzione dellinquinamento, con una stima di circa 60 tonnellate di CO2 in meno immesse nellatmosfera ogni anno. Mongiello ha inoltre lodato lobiettivo a lungo termine dellazienda di raggiungere la copertura totale del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili anche attraverso linstallazione di un impianto eolico da circa 200Kw. Questo impegno dimostra una visione lungimirante e in perfetta sintonia con gli obiettivi strategici che la Regione Basilicata persegue per una vera transizione energetica. Sono questi i modelli che aiutano a costruire un futuro più verde e sostenibile per la nostra comunità. Ciò che contraddistingue la Clematis nel contesto nazionale ed internazionale è sicuramente la versatilità tecnologica e produttiva dello stabilimento. Lazienda è dotata di certificazioni BRC e IFS a garanzia della qualità dei propri prodotti gestite e mantenute dal tecnologo alimentare Gianluca DAndrea.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
9/09/2025 - Unazienda rispettosa dellambiente

Lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, ha visitato nei giorni scorsi lo stabilimento dellazienda Clematis Srl a Filiano, in provincia di Potenza, per constatare di persona limpegno dellimpresa verso la sostenibilità ambientale. ...-->continua
9/09/2025 - Un protocollo dintesa tra i medici di Potenza e di Matera ed i Fisioterapisti

A firmare il documento operativo, i presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Potenza e di Matera, rispettivamente il dr. Rocco Paternò e il dr. Francesco Dimona e dellOrdine regionale della Professione Sanitaria di Fisiote...-->continua
9/09/2025 - Confartigianato: radar leggermente positivo nel Materano

La difficoltà di assumere il personale; la mancanza o il deterioramento delle infrastrutture; la concorrenza dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo a basso costo del lavoro; le crisi geopolitiche; le cyber minacce; lindebitamento bancario. Questi i fattori ...-->continua
9/09/2025 - ZES Tito, lavori in corso per linfrastrutturazione

Sono in corso i lavori del primo stralcio della Zona Economica Speciale di Tito, nellarea di contrada Valle del Forno. Dopo le ultime operazioni inerenti la bonifica bellica, il cantiere procede con i lavori in merito alle opere previste.

Un dovero...-->continua
9/09/2025 - Legge Regionale Smart Working, Lacorazza: Mettere mano al Piano

Ormai il dibattito sulle aree interne imperversa e dobbiamo evitare che le cure, o solite o assenti o immaginate, accompagnino l'eutanasia. Mi si consentirà per brevità di sorvolare su pensieri, parole, proposte e azioni contenuti in libri e in iniziative ist...-->continua
9/09/2025 - Tito finalista Capitale del Libro 2026, Giordano: ''Investire nel sapere, motore di crescita dei territori''

La Provincia di Potenza esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito da Tito, tra le 5 finaliste per il titolo di Capitale Italiana del Libro 2026.
"Il successo del Comune di Tito testimonia l'importanza di investire nel sapere, vero motore di ...-->continua
9/09/2025 - Cupparo: ripartire dalle aree periferiche

L'assessore ha presentato ieri a Francavilla sul Sinni le Misure adottate per il tessuto imprenditoriale e l'occupazione. "Puntiamo - ha detto - alla salvaguardia dei piccoli centri storici, per costruire nuove opportunità e servizi per i cittadini"

...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo