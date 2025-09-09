-->
Legge Regionale Smart Working, Lacorazza: Mettere mano al Piano
9/09/2025
|Ormai il dibattito sulle aree interne imperversa e dobbiamo evitare che le cure, o solite o assenti o immaginate, accompagnino l'eutanasia. Mi si consentirà per brevità di sorvolare su pensieri, parole, proposte e azioni contenuti in libri e in iniziative istituzionali. Analisi e valutazioni che vorrebbero almeno stimolare a superare le solite cose, le consuetudini e le pigrizie che non hanno lorizzonte di interpretare le transizioni ecologiche, digitali e demografiche. Se ci sono cambi di paradigma, non si comprende come, continuando a operare con le stesse modalità, si possa determinare un qualche avanzamento strutturale. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che spiega:
Il tema è complesso, generale e non può essere affidato a sole politiche regionali (anche se gli errori accelerano lemorragia) o a singole leggi. Tuttavia, ci sono segnali che danno la cifra e misurano la temperatura della giusta attenzione. In Basilicata, su nostra proposta, è stata approvata la legge a sostegno del lavoro agile e smart working. Qualche giorno fa, il Sole24ore ha riportato uno studio realizzato da alcuni economisti della Banca dItalia, che evidenzia come limpatto dello smart working al Sud, e in particolare sulloccupazione femminile, sia stato molto significativo, creando nuove opportunità che sarà necessario cogliere.
Al netto che la norma si può migliorare e conformare meglio alle competenze Stato-Regioni, tuttavia cè una legge che va rispettata. Questa mattina abbiamo nuovamente reiterato la richiesta allAssessore regionale Cupparo di avviare il percorso del Piano previsto dalla legge. Lart. 4 infatti prosegue Lacorazza - prevede l'approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, del Piano triennale entro 60 giorni dall'approvazione della legge di Bilancio, avvenuta il 23 aprile scorso. A seguire, sempre la Giunta regionale dovrebbe approvare, sentite le Commissioni consiliari competenti, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano annuale che definisce le dotazioni finanziarie, i termini e i criteri per la predisposizione delle misure incentivanti, i termini e i criteri di ammissione, gli ambiti di intervento interessati e le modalità di gestione e di rendicontazione delle stesse.
Sarebbe il caso di procedere conclude lesponente del Pd -perché ogni minuto perso su questa legge è un millimetro di spinta sullacceleratore dello spopolamento.
