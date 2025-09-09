-->
Avviati i lavori per laggiornamento della Carta regionale forestale
9/09/2025
| Con laffidamento e lavvio dei lavori per laggiornamento della Carta Forestale, continua limpegno della Regione Basilicata per promuovere la gestione sostenibile e multifunzionale delle foreste, garantendone la conservazione, la resilienza e lincremento della biodiversità per affrontare la crisi climatica e fornire benefici ecologici, sociali ed economici duraturi.
Dopo lo sviluppo del Sistema Informativo Forestale (SIF), la Carta Forestale sarà in grado di trasmettere una conoscenza approfondita del territorio e della consistenza del Patrimonio Forestale regionale, di supporto per le scelte politiche e per ladozione di opportune azioni di programmazione.
La realizzazione di una nuova Carta Forestale dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala rappresenta un passo fondamentale per dotare la Basilicata di uno strumento aggiornato e moderno, capace di leggere le trasformazioni del nostro patrimonio boschivo e di guidare politiche pubbliche efficaci e sostenibili. La conoscenza del territorio è la base per costruire una strategia di tutela e valorizzazione che risponda alle sfide ambientali ed economiche di oggi e di domani.
La superficie forestale regionale costituisce un bene primario di interesse pubblico rispetto al quale ladozione di strumenti di conoscenza territoriale delle caratteristiche qualitative e quantitative delle tipologie forestali presenti rappresenta un obiettivo di fondamentale importanza, sia per contribuire allo sviluppo dei territori sia per soddisfare le esigenze ambientali, economiche e sociali riconducibili agli obiettivi definiti dai documenti nazionali e internazionali in materia di sviluppo sostenibile del pianeta.
Lattuale Carta Forestale regionale, risalente allanno 2006, presenta informazioni geografiche frammentate non del tutto corrispondenti alla realtà del territorio, rispetto ad una evoluzione delle aree boscate che è profondamente mutata nel corso degli ultimi 20 anni, da adeguare alle nuove definizioni di bosco previste dal TUFF (Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali).
I lavori, coordinati dallUfficio Foreste e Tutela del Territorio, prevedono la realizzazione di distinte fasi operative, quali laggiornamento dei poligoni della Carta delle aree boscate tutelate dalla Regione Basilicata, lattribuzione delle categorie e tipi forestali con la verifica mediante confronto con le informazioni reperibili nei boschi dotati di Piano dAssestamento Forestale, la definizione dei valori della biomassa forestale e interpolazione di tali informazioni con dati satellitari, la validazione della Carta mediante rilievi eseguiti in campo attraverso campionamenti statistici.
Il nuovo strumento prosegue lassessore Cicala ci consentirà di avere dati certi e aggiornati sullo stato delle nostre foreste, così da pianificare al meglio interventi di tutela, di gestione e di sviluppo delle filiere forestali. Non parliamo solo di conservazione ambientale, ma anche di opportunità economiche e occupazionali legate a una gestione sostenibile e certificata del bosco. Le foreste lucane possono diventare un volano per la bioeconomia e per lattrazione di nuovi investimenti, se accompagnate da politiche di valorizzazione innovative.
Al termine del progetto, previsto per il mese di agosto 2027, tutte le informazioni georeferenziate disponibili in materia forestale e riguardanti aspetti diversi del territorio lucano, saranno messe a disposizione di privati, amministrazioni ed enti pubblici che potranno scaricare lo strato vettoriale prodotto dal portale RSDI della Regione Basilicata.
Abbiamo la responsabilità conclude Cicala di guardare alle foreste non solo come un patrimonio naturale da preservare, ma come un bene comune che può contribuire in modo decisivo alla qualità della vita delle comunità lucane e alla lotta contro la crisi climatica. La nuova Carta Forestale sarà il nostro punto di partenza per costruire politiche più forti e lungimiranti.
