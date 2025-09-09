Con laffidamento e lavvio dei lavori per laggiornamento della Carta Forestale, continua limpegno della Regione Basilicata per promuovere la gestione sostenibile e multifunzionale delle foreste, garantendone la conservazione, la resilienza e lincremento della biodiversità per affrontare la crisi climatica e fornire benefici ecologici, sociali ed economici duraturi.



Dopo lo sviluppo del Sistema Informativo Forestale (SIF), la Carta Forestale sarà in grado di trasmettere una conoscenza approfondita del territorio e della consistenza del Patrimonio Forestale regionale, di supporto per le scelte politiche e per ladozione di opportune azioni di programmazione.



La realizzazione di una nuova Carta Forestale  dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala  rappresenta un passo fondamentale per dotare la Basilicata di uno strumento aggiornato e moderno, capace di leggere le trasformazioni del nostro patrimonio boschivo e di guidare politiche pubbliche efficaci e sostenibili. La conoscenza del territorio è la base per costruire una strategia di tutela e valorizzazione che risponda alle sfide ambientali ed economiche di oggi e di domani.



La superficie forestale regionale costituisce un bene primario di interesse pubblico rispetto al quale ladozione di strumenti di conoscenza territoriale delle caratteristiche qualitative e quantitative delle tipologie forestali presenti rappresenta un obiettivo di fondamentale importanza, sia per contribuire allo sviluppo dei territori sia per soddisfare le esigenze ambientali, economiche e sociali riconducibili agli obiettivi definiti dai documenti nazionali e internazionali in materia di sviluppo sostenibile del pianeta.



Lattuale Carta Forestale regionale, risalente allanno 2006, presenta informazioni geografiche frammentate non del tutto corrispondenti alla realtà del territorio, rispetto ad una evoluzione delle aree boscate che è profondamente mutata nel corso degli ultimi 20 anni, da adeguare alle nuove definizioni di bosco previste dal TUFF (Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali).



I lavori, coordinati dallUfficio Foreste e Tutela del Territorio, prevedono la realizzazione di distinte fasi operative, quali laggiornamento dei poligoni della Carta delle aree boscate tutelate dalla Regione Basilicata, lattribuzione delle categorie e tipi forestali con la verifica mediante confronto con le informazioni reperibili nei boschi dotati di Piano dAssestamento Forestale, la definizione dei valori della biomassa forestale e interpolazione di tali informazioni con dati satellitari, la validazione della Carta mediante rilievi eseguiti in campo attraverso campionamenti statistici.



Il nuovo strumento  prosegue lassessore Cicala  ci consentirà di avere dati certi e aggiornati sullo stato delle nostre foreste, così da pianificare al meglio interventi di tutela, di gestione e di sviluppo delle filiere forestali. Non parliamo solo di conservazione ambientale, ma anche di opportunità economiche e occupazionali legate a una gestione sostenibile e certificata del bosco. Le foreste lucane possono diventare un volano per la bioeconomia e per lattrazione di nuovi investimenti, se accompagnate da politiche di valorizzazione innovative.



Al termine del progetto, previsto per il mese di agosto 2027, tutte le informazioni georeferenziate disponibili in materia forestale e riguardanti aspetti diversi del territorio lucano, saranno messe a disposizione di privati, amministrazioni ed enti pubblici che potranno scaricare lo strato vettoriale prodotto dal portale RSDI della Regione Basilicata.



Abbiamo la responsabilità  conclude Cicala  di guardare alle foreste non solo come un patrimonio naturale da preservare, ma come un bene comune che può contribuire in modo decisivo alla qualità della vita delle comunità lucane e alla lotta contro la crisi climatica. La nuova Carta Forestale sarà il nostro punto di partenza per costruire politiche più forti e lungimiranti.