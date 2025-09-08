Con la scomparsa del professor Francesco Sisinni, la Basilicata perde una figura di altissimo profilo culturale e istituzionale", dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo.



Uomo delle istituzioni e dirigente pubblico di straordinaria competenza, legò il suo nome a tappe fondamentali della storia del nostro Paese, come listituzione del Ministero per i Beni Culturali, che contribuì a fondare e che guidò con autorevolezza per decenni.



Maratea e la Basilicata piangono oggi un figlio che ha dato lustro alla sua comunità di origine e che ha servito con dedizione il proprio territorio, ricoprendo la carica di sindaco con passione civica e spirito di servizio.



Alla sua famiglia, ai suoi cari e allintera comunità di Maratea rivolgo le mie più sentite condoglianze, nella certezza che la memoria del professor Sisinni resterà viva come esempio di impegno culturale, istituzionale e umano.