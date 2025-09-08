-->

La voce della Politica

Bardi: cordoglio per la scomparsa di Sisinni

8/09/2025

E stato un uomo di straordinaria cultura e di profondo amore per le istituzioni e per la sua terra. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta la notizia della scomparsa del prof. Francesco Sisinni, 91 anni. Maratea  aggiunge  perde non solo un ex sindaco che ha guidato la comunità con dedizione, ma un figlio che ne ha portato il nome e lorgoglio ben oltre i confini regionali. La sua vita è stata segnata dal servizio al Paese: accanto ad Aldo Moro come consulente culturale, al fianco di Giovanni Spadolini nella nascita del Ministero per i Beni Culturali, che ha contribuito a fondare e guidare come primo segretario generale e per tanti anni da Direttore generale alle Antichità. Era un uomo che sapeva coniugare la competenza con la passione, e che ha trasmesso questi valori anche nellinsegnamento universitario, formando generazioni di studenti e studiosi.
Alla sua famiglia, ai suoi cari e allintera comunità di Maratea  conclude Bardi  esprimo la vicinanza più sincera e il ringraziamento di tutta la Basilicata per leredità morale e culturale che il professor Sisinni ci lascia.




