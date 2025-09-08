-->
|
La voce della Politica
|Bardi: cordoglio per la scomparsa di Sisinni
8/09/2025
|E stato un uomo di straordinaria cultura e di profondo amore per le istituzioni e per la sua terra. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta la notizia della scomparsa del prof. Francesco Sisinni, 91 anni. Maratea aggiunge perde non solo un ex sindaco che ha guidato la comunità con dedizione, ma un figlio che ne ha portato il nome e lorgoglio ben oltre i confini regionali. La sua vita è stata segnata dal servizio al Paese: accanto ad Aldo Moro come consulente culturale, al fianco di Giovanni Spadolini nella nascita del Ministero per i Beni Culturali, che ha contribuito a fondare e guidare come primo segretario generale e per tanti anni da Direttore generale alle Antichità. Era un uomo che sapeva coniugare la competenza con la passione, e che ha trasmesso questi valori anche nellinsegnamento universitario, formando generazioni di studenti e studiosi.
Alla sua famiglia, ai suoi cari e allintera comunità di Maratea conclude Bardi esprimo la vicinanza più sincera e il ringraziamento di tutta la Basilicata per leredità morale e culturale che il professor Sisinni ci lascia.
|
archivio
|La Voce della Politica
|8/09/2025 - Chiorazzo. Maratea e la Basilicata piangono il professor Sisinni
Con la scomparsa del professor Francesco Sisinni, la Basilicata perde una figura di altissimo profilo culturale e istituzionale", dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo.
Uomo delle istituzioni e dirigente pubblico di...-->continua
|
|
|8/09/2025 - Bardi: cordoglio per la scomparsa di Sisinni
E stato un uomo di straordinaria cultura e di profondo amore per le istituzioni e per la sua terra. Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta la notizia della scomparsa del prof. Francesco Sisinni, 91 anni. Maratea aggiunge perde non solo ...-->continua
|
|
|8/09/2025 - Stellantis, Cupparo: riprendiamo il confronto
Le dichiarazioni dellad Stellantis Filosa contenute nell'intervista rilasciata a Il Sole 24Ore, in particolare sui programmi del Piano Italia a Melfi, rafforzano la richiesta che, insieme al Presidente Bardi, gli abbiamo fatto già in occasione della sua nomi...-->continua
|
|
|8/09/2025 - Nomina Tisci, la Minoranza: Se questo è un Parco
Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Verri, Vizziello: Prevale la logica spartitoria tra partiti e correnti, ma non si comprende la scelta di un nome che non rappresenta il territorio del Parco
Si può andare avanti comunque...-->continua
|
|
|8/09/2025 - Il Pd di Rotonda ancora sui servizi alle persone, problemi nellUfficio postale
Dopo aver partecipato ai funerali del già Sindaco ed anche amministratore regionale, Giovanni Pandolfi, autentico faro della politica e amministrazione di Rotonda e non solo, ci si torna ad occupare dei problemi reali della comunità. Da qualche giorno è arri...-->continua
|
|
|7/09/2025 - Scuola: bene Giunta comunale di Matera per lo stanziamento a favore degli alunni con disabilità
Un sincero apprezzamento alla Giunta comunale di Matera per la delibera che stanzia 174 mila euro destinati allassistenza personalizzata per gli alunni con disabilità, a partire dal primo giorno di scuola. Un segnale concreto di attenzione e responsabilità ...-->continua
|
|
|6/09/2025 - Bolognetti: Bardi e soci hanno compreso lo spirito e la ratio della legge 31 dicembre 2021 n. 234?
Perché la Regione Basilicata ha destinato i denari del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) al Consorzio di Bonifica, tradendo palesemente lo spirito e l'obiettivo della legge? La domanda gioverà porla ora e nei prossimi giorni a Vito Bardi, ...-->continua
|
|