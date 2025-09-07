-->
|
La voce della Politica
|Scuola: bene Giunta comunale di Matera per lo stanziamento a favore degli alunni con disabilità
7/09/2025
|Un sincero apprezzamento alla Giunta comunale di Matera per la delibera che stanzia 174 mila euro destinati allassistenza personalizzata per gli alunni con disabilità, a partire dal primo giorno di scuola. Un segnale concreto di attenzione e responsabilità nei confronti dellinclusione scolastica, che va nella direzione giusta e che merita di essere sottolineato. Lo dichiara Aldo Mattia, deputato di Fratelli dItalia, eletto in Basilicata, commentando liniziativa approvata dal Comune di Matera. Garantire sin dallinizio dellanno scolastico il supporto necessario agli studenti con disabilità non è solo una misura di inclusione sociale prosegue il parlamentare ma anche un elemento fondamentale per assicurare pari opportunità e piena partecipazione alla vita scolastica. In un momento in cui troppo spesso si registrano ritardi e disattenzioni, questo intervento dimostra come la buona amministrazione possa incidere positivamente sul benessere delle famiglie e sulla qualità dellistruzione. Mi auguro conclude Mattia che questo esempio virtuoso possa essere seguito anche da altri enti locali, rafforzando una rete di supporto che metta davvero al centro i diritti e i bisogni degli studenti più fragili.
|
archivio
|La Voce della Politica
|7/09/2025 - Scuola: bene Giunta comunale di Matera per lo stanziamento a favore degli alunni con disabilità
Un sincero apprezzamento alla Giunta comunale di Matera per la delibera che stanzia 174 mila euro destinati allassistenza personalizzata per gli alunni con disabilità, a partire dal primo giorno di scuola. Un segnale concreto di attenzione e responsabilità nei confronti d...-->continua
|
|
|6/09/2025 - Bolognetti: Bardi e soci hanno compreso lo spirito e la ratio della legge 31 dicembre 2021 n. 234?
Perché la Regione Basilicata ha destinato i denari del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) al Consorzio di Bonifica, tradendo palesemente lo spirito e l'obiettivo della legge? La domanda gioverà porla ora e nei prossimi giorni a Vito Bardi, ...-->continua
|
|
|6/09/2025 - Aree interne: Nicola Messuti alla conferenza stampa della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali
Questa mattina, presso il centro giovanile Padre Minozzi a Policoro, ho partecipato alla conferenza stampa tenuta dalla CDAL riguardo al tema delle aree interne e in particolare modo all'obiettivo 4 del Piano Strategico Nazionale sulle Aree Interne (PSNAI) 202...-->continua
|
|
|6/09/2025 - Latronico, lavoriamo per rafforzare l'assistenza territoriale
"Il rapporto sui Lea (Livelli essenziali di assistenza) del 2023 non va visto come una mera classifica, ma come un incentivo al miglioramento, evidenziando punti di forza e criticità su cui intervenire in modo mirato".
Così l'assessore lucano alla Sani...-->continua
|
|
|6/09/2025 - Lavoratori di Pubblica Utilità, il Comitato incontra il sindaco di Matera
Si è svolto a Matera un incontro cruciale tra il Comitato dei Lavoratori di Pubblica Utilità e lamministrazione comunale. Come si evince da una nota stampa inviataci, nel pomeriggio del 4 settembre i rappresentanti del Comitato hanno incontrato il sindaco Ant...-->continua
|
|
|6/09/2025 - Il vescovo Fanelli: ''La salute è un diritto, va tutelato il ruolo dei presidi convenzionati''
Monsignor Ciro Fanelli, vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa (Potenza), interviene con forza sulla situazione dei presidi sanitari convenzionati. In una nota afferma: «Come vescovo sento il dovere di farmi portavoce delle persone fragili della nostra comunità, che ...-->continua
|
|
|6/09/2025 - Chiorazzo (Basilicata Casa Comune): su aree interne da Vescovi e CDAL messaggio di speranza, ma stato assente
Liniziativa della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali di Tursi Lagonegro con cui oggi a Policoro viene richiamata lattenzione sulle aree interne va salutata come un segnale positivo. Non solo infatti dalla chiesa, così come di recente accaduto con ...-->continua
|
|