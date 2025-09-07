Un sincero apprezzamento alla Giunta comunale di Matera per la delibera che stanzia 174 mila euro destinati allassistenza personalizzata per gli alunni con disabilità, a partire dal primo giorno di scuola. Un segnale concreto di attenzione e responsabilità nei confronti dellinclusione scolastica, che va nella direzione giusta e che merita di essere sottolineato. Lo dichiara Aldo Mattia, deputato di Fratelli dItalia, eletto in Basilicata, commentando liniziativa approvata dal Comune di Matera. Garantire sin dallinizio dellanno scolastico il supporto necessario agli studenti con disabilità non è solo una misura di inclusione sociale  prosegue il parlamentare  ma anche un elemento fondamentale per assicurare pari opportunità e piena partecipazione alla vita scolastica. In un momento in cui troppo spesso si registrano ritardi e disattenzioni, questo intervento dimostra come la buona amministrazione possa incidere positivamente sul benessere delle famiglie e sulla qualità dellistruzione. Mi auguro  conclude Mattia  che questo esempio virtuoso possa essere seguito anche da altri enti locali, rafforzando una rete di supporto che metta davvero al centro i diritti e i bisogni degli studenti più fragili.