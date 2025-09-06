-->
|Questa mattina, presso il centro giovanile Padre Minozzi a Policoro, ho partecipato alla conferenza stampa tenuta dalla CDAL riguardo al tema delle aree interne e in particolare modo all'obiettivo 4 del Piano Strategico Nazionale sulle Aree Interne (PSNAI) 2021-2027 recentemente diffuso dal governo nazionale. Estremamente interessante il punto di vista della CDAL che si dice non contro, ma PRO VITA delle aree interne e che ha pianificato un percorso da intraprendere sino ad aprile 2026 e che vede una prima fase di lavoro sul territorio con l'individuazione delle problematiche principali di ogni territorio; una seconda fase in cui tutto ciò sarà affrontato in un convegno che si terrà l'8 Novembre a San Paolo Albanese; una seconda attività sul territorio per l'avanzamento di proposte attive ed una sintesi finale che si terrà durante il Convegno diocesano ad Aprile 2026. Diversi spunti sono arrivati dai sindaci presenti, in particolar modo l'invito a ricostruire quel senso di comunità che deve consentire la realizzazione di una rete fra comuni, solo il mettersi insieme e fare massa critica può sovvertire quella che appare come una sentenza all'eutanasia di queste aree da parte del governo nazionale. Altro tema importante trattato è quello del lavoro che più di tutti può invertire la tendenza allo spopolamento e alla denatalità o quantomeno rallentarla fortemente. Il sostegno di Senise e della sua amministrazione comunale è massimo perché non si può ignorare quanto letto nel PSNAI, non possiamo voltarci dall'altra parte e dire "oggi non mi tocca" perché così facendo contribuiamo alla perdita di cultura e di valori preziosi che caratterizzano l'unicità delle nostre aree. Insieme possiamo far sentire la nostra voce e chiedere la cancellazione dell'obiettivo 4 ma abbiamo bisogno che chi di dovere creda nel territorio e investa in grandi opportunità.
Nicola Messuti Vice Sindaco Comune di Senise coordinamento regionale Basilicata Casa Comune
