"Il rapporto sui Lea (Livelli essenziali di assistenza) del 2023 non va visto come una mera classifica, ma come un incentivo al miglioramento, evidenziando punti di forza e criticità su cui intervenire in modo mirato".

Così l'assessore lucano alla Sanità, Cosimo Latronico (Fdi), evidenziando che "è proprio sulle fragilità legate all'assistenza post-acuzie che stiamo agendo con strategie concrete per rafforzare il modello di assistenza territoriale, in linea con gli obiettivi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e con le esigenze della popolazione lucana".

"Pur evidenziando una valutazione insufficiente nell'area distrettuale, i dati - sottolinea Latronico - confermano l'adempienza nelle macroaree della prevenzione e dell'assistenza ospedaliera, dimostrando la sostanziale tenuta del sistema sanitario regionale in ambiti cruciali.



Tuttavia, è fondamentale interpretare questi dati con attenzione.



Per la prima volta, il sottoinsieme Core degli indicatori del Nuovo sistema di garanzia (Nsg) è stato aggiornato, introducendo novità significative rispetto al triennio precedente. Alcuni indicatori utilizzati nel 2023 non erano presenti in passato, mentre altri sono stati esclusi dall'ultima valutazione. Di conseguenza, il punteggio complessivo assegnato alla Basilicata per le tre aree non è direttamente confrontabile con gli anni precedenti".

Secondo l'assessore lucano, "il peggioramento della performance sui Lea è stato particolarmente influenzato da indicatori specifici, che riguardano la presa in carico territoriale e la gestione post-acuzie dei pazienti dimessi a seguito di ictus, nonché dall'eccessiva ospedalizzazione di pazienti pediatrici per asma e gastroenterite. Si tratta - conclude Latronico - di ambiti cruciali per la sanità regionale, sui quali sono già in corso interventi correttivi e di potenziamento".