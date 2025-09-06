-->
Chiorazzo (Basilicata Casa Comune): su aree interne da Vescovi e CDAL messaggio di speranza, ma stato assente
6/09/2025
|Liniziativa della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali di Tursi Lagonegro con cui oggi a Policoro viene richiamata lattenzione sulle aree interne va salutata come un segnale positivo. Non solo infatti dalla chiesa, così come di recente accaduto con la lettera sulle aree interne della Cei sottoscritta tra laltro dal Cardinale Zuppi e da tutti e 5 i vescovi lucani - , arriva un messaggio di speranza per questi territori, ma cè anche uno sforzo di progettualità a cui lo Stato sembra aver rinunciato quando nella sua strategia nazionale di settore giudica il declino di queste aree irreversibile.
Eppure come indicato da vescovi e laici oggi ci sono strumenti come smartworking, coworking e telemedicina, solo per citarne alcuni, con cui cè possibilità di rilanciare la vita nelle aree interne rispondendo a bisogni che ben conosce chi vive il territorio ma che sembrano ignorare un sistema di governo e una certa politica sempre più lontana dalla gente.
Anche per questo è paradossale che in un momento storico in cui ripartono le guerre di conquista, lItalia possa volontariamente rinunciare a parte del proprio territorio, compiendo unoperazione di automutilazione che lascerebbe vaste aree inutilizzate se non preda di traffici illeciti, come quelli delle ecomafie. Se davvero riteniamo che il presidio territoriale sia di tutti, se lo Stato centrale ritiene che beni come il petrolio o lancor più preziosa acqua che si trova in queste aree siano patrimonio comune, non può non assumere a proprio carico anche lo sforzo per sostenere presenze e qualità della vita nelle aree interne, anche con misure speciali e una vera fiscalità differenziata.
Dobbiamo dire con chiarezza ancora una volta accanto ai vescovi - che bisogna accogliere chi arriva, tenere in rete chi parte e mettere idee e risorse per creare servizi di qualità per chi resta, dobbiamo avere la consapevolezza che si può invertire la tendenza, come hanno mostrato i vescovi nellincontro di Benevento e oggi torna a mostrare la Cdal a Policoro.
