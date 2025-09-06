-->
|
La voce della Politica
|Sen. Daniele Manca PD su scomparsa Maria Ippolita Santomassimo
6/09/2025
|Con profondo dolore il Partito Democratico di Basilicata annuncia la scomparsa di Maria Ippolita Santomassimo, prima donna sindaco della Basilicata, eletta ad Aliano nel 1973. La sua elezione, in unepoca in cui la politica era ancora appannaggio maschile, rappresentò una rottura storica che aprì la strada allimpegno femminile nella vita pubblica.
Durante il suo mandato, Santomassimo contribuì a decisioni di grande valore simbolico, come la sepoltura di Carlo Levi ad Aliano, voluta nel 1975 insieme a Francesco Esposito, legando per sempre la memoria dello scrittore a quella comunità.
«Con Maria Ippolita Santomassimo dichiara il Commissario regionale del PD Basilicata, senatore Daniele Manca scompare una figura simbolo della nostra democrazia. La sua elezione segnò un cambio di paradigma: le donne potevano e dovevano essere protagoniste della vita pubblica».
Il PD Basilicata intende onorarne la memoria allinterno delle Conferenze delle Donne Democratiche, come occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella politica e per rafforzare la partecipazione femminile ai processi decisionali.
Alla comunità di Aliano, alla famiglia Santomassimo e a tutte le donne impegnate in politica il cordoglio e la vicinanza del Partito Democratico di Basilicata.
|
archivio
|La Voce della Politica
|6/09/2025 - Lavoratori di Pubblica Utilità, il Comitato incontra il sindaco di Matera
Si è svolto a Matera un incontro cruciale tra il Comitato dei Lavoratori di Pubblica Utilità e lamministrazione comunale. Come si evince da una nota stampa inviataci, nel pomeriggio del 4 settembre i rappresentanti del Comitato hanno incontrato il sindaco Antonio Nicoletti,...-->continua
|
|
|6/09/2025 - Il vescovo Fanelli: ''La salute è un diritto, va tutelato il ruolo dei presidi convenzionati''
Monsignor Ciro Fanelli, vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa (Potenza), interviene con forza sulla situazione dei presidi sanitari convenzionati. In una nota afferma: «Come vescovo sento il dovere di farmi portavoce delle persone fragili della nostra comunità, che ...-->continua
|
|
|6/09/2025 - Chiorazzo (Basilicata Casa Comune): su aree interne da Vescovi e CDAL messaggio di speranza, ma stato assente
Liniziativa della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali di Tursi Lagonegro con cui oggi a Policoro viene richiamata lattenzione sulle aree interne va salutata come un segnale positivo. Non solo infatti dalla chiesa, così come di recente accaduto con ...-->continua
|
|
|6/09/2025 - Sen. Daniele Manca PD su scomparsa Maria Ippolita Santomassimo
Con profondo dolore il Partito Democratico di Basilicata annuncia la scomparsa di Maria Ippolita Santomassimo, prima donna sindaco della Basilicata, eletta ad Aliano nel 1973. La sua elezione, in unepoca in cui la politica era ancora appannaggio maschile, rap...-->continua
|
|
|5/09/2025 - Potenza, sport e inclusione: avviato tavolo di confronto con ENS e associazioni sordomuti
Continua lattività di integrazione sociale attraverso lo sport nel Comune di Potenza. Il 5 Settembre si è tenuto un incontro tra lENS regionale, lassociazione sportiva sordomuti e lassessore Nardiello alla presenza del Consigliere Catapano.
Nella riuni...-->continua
|
|
|5/09/2025 - Basilicata Casa Comune aderisce alla manifestazione Una piazza per Gaza
Basilicata Casa Comune aderisce convintamente alla manifestazione "Una piazza per Gaza" prevista per sabato 6 settembre e promossa su iniziativa della CGIL. Il nostro gruppo consiliare in Regione è stato promotore di una mozione che esprimeva forte condanna co...-->continua
|
|
|5/09/2025 - ISFOE: Progetto bloccato ingiustamente, occasione persa per Metaponto
Tra qualche giorno saranno passati esattamente tre anni dallannuncio, nel settembre 2022, di un bando di riqualificazione dello Stadio Massimino e del Centro servizi turistici di Metaponto. Liniziativa mirava a valorizzare due strutture abbandonate da anni...-->continua
|
|