Con profondo dolore il Partito Democratico di Basilicata annuncia la scomparsa di Maria Ippolita Santomassimo, prima donna sindaco della Basilicata, eletta ad Aliano nel 1973. La sua elezione, in unepoca in cui la politica era ancora appannaggio maschile, rappresentò una rottura storica che aprì la strada allimpegno femminile nella vita pubblica.



Durante il suo mandato, Santomassimo contribuì a decisioni di grande valore simbolico, come la sepoltura di Carlo Levi ad Aliano, voluta nel 1975 insieme a Francesco Esposito, legando per sempre la memoria dello scrittore a quella comunità.



«Con Maria Ippolita Santomassimo  dichiara il Commissario regionale del PD Basilicata, senatore Daniele Manca  scompare una figura simbolo della nostra democrazia. La sua elezione segnò un cambio di paradigma: le donne potevano e dovevano essere protagoniste della vita pubblica».



Il PD Basilicata intende onorarne la memoria allinterno delle Conferenze delle Donne Democratiche, come occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella politica e per rafforzare la partecipazione femminile ai processi decisionali.



Alla comunità di Aliano, alla famiglia Santomassimo e a tutte le donne impegnate in politica il cordoglio e la vicinanza del Partito Democratico di Basilicata.



