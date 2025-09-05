-->

Potenza, sport e inclusione: avviato tavolo di confronto con ENS e associazioni sordomuti

5/09/2025

Continua lattività di integrazione sociale attraverso lo sport nel Comune di Potenza. Il 5 Settembre si è tenuto un incontro tra lENS regionale, lassociazione sportiva sordomuti e lassessore Nardiello alla presenza del Consigliere Catapano.
Nella riunione si è dato inizio ad un tavolo di confronto per coordinare lattività delle associazioni rappresentative della categoria al fine di avere ununica interlocuzione proprio con il Comune di Potenza.
Lobiettivo finale è, appunto, quello di ideare e realizzare attività sportive che prevedano linclusione e il coinvolgimento dei sordomuti.
E stato un momento di grande importanza  ha dichiarato lassessore Nardiello  che si colloca sulla scia di una lettura partecipativa del processo di integrazione. Lo sport, in particolare, offre da sempre la possibilità di costruire percorsi di inserimento reale nel no me della correttezza, della lealtà e del confronto con la possibilità di superare ed infrangere tutte le barriere.
La nostra amministrazione  ha proseguito Nardiello  è da sempre impegnata in questo tipo di iniziative non limitandosi soltanto ad un atteggiamento recettivo ma con una vera e propria azione proattiva che possa immaginare Potenza come vera e propria città dellinculsione attraverso lo sport.
Un lavoro questo  ha concluso lassessore comunale  che ci vede in prima linea senza tralasciare nessun aspetto anche nel tentativo di costruire un soggetto unitario per il confronto.
Sulla stessa linea donda il Consigliere Catapano secondo cui oggi si è vissuto un momento storico per la città di Potenza. Molti immaginano lamministrazione come un freddo luogo di calcolo ma noi non la pensiamo così e vogliamo costruire ponti per favorire dialogo ed integrazione.
E stato per me un grande onore  ha aggiunto Catapano  essere presente a questo incontro che segna una data importante nel dialogo tra amministrazione e parti sociali e di questo voglio ringraziare lassessore Nardiello che, riconosendo il mio lavoro, ha voluto la mia presenza.
Insieme al Sindaco Telesca  ha concluso il consigliere comunale  noi vogliamo cambiare il volto di questa città superando pregiudizi e divisioni e favorendo linserimento nella comunità attiva di tutte le categorie sociali e civili.



