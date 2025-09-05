-->
|Continua lattività di integrazione sociale attraverso lo sport nel Comune di Potenza. Il 5 Settembre si è tenuto un incontro tra lENS regionale, lassociazione sportiva sordomuti e lassessore Nardiello alla presenza del Consigliere Catapano.
Nella riunione si è dato inizio ad un tavolo di confronto per coordinare lattività delle associazioni rappresentative della categoria al fine di avere ununica interlocuzione proprio con il Comune di Potenza.
Lobiettivo finale è, appunto, quello di ideare e realizzare attività sportive che prevedano linclusione e il coinvolgimento dei sordomuti.
E stato un momento di grande importanza ha dichiarato lassessore Nardiello che si colloca sulla scia di una lettura partecipativa del processo di integrazione. Lo sport, in particolare, offre da sempre la possibilità di costruire percorsi di inserimento reale nel no me della correttezza, della lealtà e del confronto con la possibilità di superare ed infrangere tutte le barriere.
La nostra amministrazione ha proseguito Nardiello è da sempre impegnata in questo tipo di iniziative non limitandosi soltanto ad un atteggiamento recettivo ma con una vera e propria azione proattiva che possa immaginare Potenza come vera e propria città dellinculsione attraverso lo sport.
Un lavoro questo ha concluso lassessore comunale che ci vede in prima linea senza tralasciare nessun aspetto anche nel tentativo di costruire un soggetto unitario per il confronto.
Sulla stessa linea donda il Consigliere Catapano secondo cui oggi si è vissuto un momento storico per la città di Potenza. Molti immaginano lamministrazione come un freddo luogo di calcolo ma noi non la pensiamo così e vogliamo costruire ponti per favorire dialogo ed integrazione.
E stato per me un grande onore ha aggiunto Catapano essere presente a questo incontro che segna una data importante nel dialogo tra amministrazione e parti sociali e di questo voglio ringraziare lassessore Nardiello che, riconosendo il mio lavoro, ha voluto la mia presenza.
Insieme al Sindaco Telesca ha concluso il consigliere comunale noi vogliamo cambiare il volto di questa città superando pregiudizi e divisioni e favorendo linserimento nella comunità attiva di tutte le categorie sociali e civili.
