-->
|
La voce della Politica
|Basilicata Casa Comune aderisce alla manifestazione Una piazza per Gaza
5/09/2025
|Basilicata Casa Comune aderisce convintamente alla manifestazione "Una piazza per Gaza" prevista per sabato 6 settembre e promossa su iniziativa della CGIL. Il nostro gruppo consiliare in Regione è stato promotore di una mozione che esprimeva forte condanna contro i crimini che si stanno commettendo nella striscia di Gaza e chiedeva di sospendere ogni relazione economica, politica, e istituzionale con Israele. Riteniamo che oggi siamo di fronte a crimini tali che non possono avere giustificazione nemmeno nei compiuti atti terroristici di Hamas, che per i risvolti drammatici ai quali abbiamo assistito hanno assunto la veste tragica del pretesto. Pertanto una nostra rappresentanza sarà domani in piazza a gridare basta sangue su Gaza, basta bambini assassinati, basta violazioni delle più elementari norme del diritto internazionale
Il Capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio Comunale di Potenza Giampiero Iudicello
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/09/2025 - Basilicata Casa Comune aderisce alla manifestazione Una piazza per Gaza
Basilicata Casa Comune aderisce convintamente alla manifestazione "Una piazza per Gaza" prevista per sabato 6 settembre e promossa su iniziativa della CGIL. Il nostro gruppo consiliare in Regione è stato promotore di una mozione che esprimeva forte condanna contro i crimini ...-->continua
|
|
|5/09/2025 - ISFOE: Progetto bloccato ingiustamente, occasione persa per Metaponto
Tra qualche giorno saranno passati esattamente tre anni dallannuncio, nel settembre 2022, di un bando di riqualificazione dello Stadio Massimino e del Centro servizi turistici di Metaponto. Liniziativa mirava a valorizzare due strutture abbandonate da anni...-->continua
|
|
|5/09/2025 - Pd a Potenza: adesione a manifestazione per Gaza
Il Partito Democratico di Basilicata annuncia la propria adesione alliniziativa Una piazza per Gaza, promossa dalla Cgil e in programma sabato 6 settembre alle ore 17:00 in piazza Mario Pagano a Potenza e in via del Corso a Matera.
«Non possiamo re...-->continua
|
|
|5/09/2025 - Incontro tra Pepe e lad di Anas
Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha incontrato ieri a Roma lamministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.
Al centro del confronto, lo stato dei cantieri lungo le principali diret...-->continua
|
|
|5/09/2025 - Melfi chiede i corsi di laurea in area sanitaria: presentato Ordine del Giorno in Consiglio
Il Presidente del Consiglio comunale di Melfi, Vincenzo Destino, ha presentato un Ordine del Giorno per chiedere lattivazione in città dei corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, in collabo...-->continua
|
|
|5/09/2025 - Aeroporto Pontecagnano, Lacorazza: Bardi punta sugli elicotteri?
Siamo dentro uno scenario infrastrutturale a dir poco isolato, un sistema del trasporto pubblico che rasenta lincredibile gestione di una consuetudine regressiva ed ora si aggiunge la questione aeroporto di Pontecagnano e linterrogativo sulla gestione della...-->continua
|
|
|4/09/2025 - De Fino Commissario dell'Azienda Sanitaria di Potenza
Il Dott. Massimo De Fino, Direttore Generale del CROB di Rionero, è stato nominato dal Presidente della Regione Basilicata, Commissario dell'Azienda Sanitaria di Potenza, nelle more della conclusione della procedura che porterà alla nomina del nuovo Direttore ...-->continua
|
|