Il Partito Democratico di Basilicata annuncia la propria adesione alliniziativa Una piazza per Gaza, promossa dalla Cgil e in programma sabato 6 settembre alle ore 17:00 in piazza Mario Pagano a Potenza e in via del Corso a Matera.



«Non possiamo restare in silenzio di fronte a ciò che sta accadendo  dichiara il Commissario regionale, senatore Daniele Manca . A Gaza e in Cisgiordania si consuma una tragedia che non riguarda solo il Medio Oriente, ma lintera comunità internazionale, chiamata a difendere i principi di pace, giustizia e diritto internazionale. Ogni giorno assistiamo a violazioni dei diritti umani, alluccisione di innocenti, alla distruzione di scuole, ospedali e infrastrutture civili. È un punto di non ritorno, che chiede una risposta netta e immediata».



Il PD Basilicata condivide le richieste avanzate dalla Cgil e dalla comunità internazionale: cessate il fuoco, stop alla consegna delle armi, ingresso degli aiuti umanitari, liberazione di ostaggi e prigionieri politici, riconoscimento dello Stato di Palestina e fine delloccupazione.



«Non è più tempo di parole, ma di scelte coraggiose  prosegue Manca . Il PD Basilicata sarà in piazza a Potenza e Matera per ribadire che pace e sicurezza comune possono nascere solo dal rispetto del diritto internazionale e dalla dignità di ogni popolo. La nostra tradizione di solidarietà e giustizia sociale ci impone di essere presenti, al fianco di chi chiede la fine della barbarie e una prospettiva di convivenza e pace duratura».



