-->
|
La voce della Politica
|Pd a Potenza: adesione a manifestazione per Gaza
5/09/2025
|Il Partito Democratico di Basilicata annuncia la propria adesione alliniziativa Una piazza per Gaza, promossa dalla Cgil e in programma sabato 6 settembre alle ore 17:00 in piazza Mario Pagano a Potenza e in via del Corso a Matera.
«Non possiamo restare in silenzio di fronte a ciò che sta accadendo dichiara il Commissario regionale, senatore Daniele Manca . A Gaza e in Cisgiordania si consuma una tragedia che non riguarda solo il Medio Oriente, ma lintera comunità internazionale, chiamata a difendere i principi di pace, giustizia e diritto internazionale. Ogni giorno assistiamo a violazioni dei diritti umani, alluccisione di innocenti, alla distruzione di scuole, ospedali e infrastrutture civili. È un punto di non ritorno, che chiede una risposta netta e immediata».
Il PD Basilicata condivide le richieste avanzate dalla Cgil e dalla comunità internazionale: cessate il fuoco, stop alla consegna delle armi, ingresso degli aiuti umanitari, liberazione di ostaggi e prigionieri politici, riconoscimento dello Stato di Palestina e fine delloccupazione.
«Non è più tempo di parole, ma di scelte coraggiose prosegue Manca . Il PD Basilicata sarà in piazza a Potenza e Matera per ribadire che pace e sicurezza comune possono nascere solo dal rispetto del diritto internazionale e dalla dignità di ogni popolo. La nostra tradizione di solidarietà e giustizia sociale ci impone di essere presenti, al fianco di chi chiede la fine della barbarie e una prospettiva di convivenza e pace duratura».
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/09/2025 - Pd a Potenza: adesione a manifestazione per Gaza
Il Partito Democratico di Basilicata annuncia la propria adesione alliniziativa Una piazza per Gaza, promossa dalla Cgil e in programma sabato 6 settembre alle ore 17:00 in piazza Mario Pagano a Potenza e in via del Corso a Matera.
«Non possiamo restare in silenz...-->continua
|
|
|5/09/2025 - Incontro tra Pepe e lad di Anas
Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha incontrato ieri a Roma lamministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.
Al centro del confronto, lo stato dei cantieri lungo le principali diret...-->continua
|
|
|5/09/2025 - Melfi chiede i corsi di laurea in area sanitaria: presentato Ordine del Giorno in Consiglio
Il Presidente del Consiglio comunale di Melfi, Vincenzo Destino, ha presentato un Ordine del Giorno per chiedere lattivazione in città dei corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, in collabo...-->continua
|
|
|5/09/2025 - Aeroporto Pontecagnano, Lacorazza: Bardi punta sugli elicotteri?
Siamo dentro uno scenario infrastrutturale a dir poco isolato, un sistema del trasporto pubblico che rasenta lincredibile gestione di una consuetudine regressiva ed ora si aggiunge la questione aeroporto di Pontecagnano e linterrogativo sulla gestione della...-->continua
|
|
|4/09/2025 - De Fino Commissario dell'Azienda Sanitaria di Potenza
Il Dott. Massimo De Fino, Direttore Generale del CROB di Rionero, è stato nominato dal Presidente della Regione Basilicata, Commissario dell'Azienda Sanitaria di Potenza, nelle more della conclusione della procedura che porterà alla nomina del nuovo Direttore ...-->continua
|
|
|4/09/2025 - Bochicchio (AVS- PSI- LBP), Smart Paper: convocazione segnale positivo
Da tempo, come forze di opposizione in seno al Consiglio Regionale, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul destino dei dipendenti della Smart Paper, non per un bisogno di visibilità o per salire sul palcoscenico, ma esclusivamente perché abbiamo a cuore ...-->continua
|
|
|4/09/2025 - Mongiello su Centro di raccolta rifiuti di San Fele e Ruvo del Monte
Linaugurazione del Centro di raccolta rifiuti intercomunale di San Fele e Ruvo del Monte rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti locali possa generare risultati straordinari per le comunità. Questa opera non è solo uninfrastruttur...-->continua
|
|