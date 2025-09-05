-->
La voce della Politica
|Incontro tra Pepe e lad di Anas
5/09/2025
|
Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha incontrato ieri a Roma lamministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.
Al centro del confronto, lo stato dei cantieri lungo le principali direttrici lucane e la volontà di proseguire celermente con gli interventi, secondo la road map già pianificata, e le nuove opere viarie strategiche per la Basilicata.
La viabilità ha dichiarato Pepe è un fattore determinante per lo sviluppo della nostra regione. I cittadini lucani hanno diritto a infrastrutture moderne e sicure e come istituzioni abbiamo il dovere di garantire tempi certi e trasparenza. Nellultimo anno sono stati terminati i lavori di molti cantieri e altri sono in fase di finalizzazione. Gli inevitabili disagi saranno ampiamente ripagati da una viabilità più sicura, scorrevole e confortevole, in grado di migliorare la qualità della vita e la competitività del territorio.
Pepe ha inoltre rimarcato limportanza del dialogo con Anas: Abbiamo costruito un rapporto propositivo, alimentato da una dialettica costante e risposte rapide. Questa collaborazione è essenziale per dare risposte concrete alle comunità. Lavoriamo insieme per ridurre i tempi di progettazione e realizzazione delle opere per una viabilità che incontri le esigenze di cittadini, imprese e aree produttive.
|
|