La voce della Politica
Aeroporto Pontecagnano, Lacorazza: Bardi punta sugli elicotteri?
5/09/2025
|Siamo dentro uno scenario infrastrutturale a dir poco isolato, un sistema del trasporto pubblico che rasenta lincredibile gestione di una consuetudine regressiva ed ora si aggiunge la questione aeroporto di Pontecagnano e linterrogativo sulla gestione della Pista Mattei. E non parliamo dello stallo di visione sullaviosuperficie a Grumento Nova. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.
A meno che il presidente Bardi, ci si lasci lironia, non stia pensando di mantenere la promessa della campagna elettorale: ci si muoverà in elicottero. Uscendo dallironia prosegue Lacorazza - non è mai abbastanza vista la situazione, sullaeroporto di Pontecagnano, il Governo della Regione non ha avuto una linea, una strategia: il primo governo Bardi aveva deciso di uscirne, il secondo Bardi, sorretto da chi (presidente Pittella) aveva deciso di entrare nella società di gestione, ha deciso di restare. Ripensamenti che non hanno giovato a costruire una strategia della mobilità e delle connessioni della nostra Regione ad un Sud già sofferente sul piano infrastrutturale.
Tanto più aggiunge Lacorazza dopo gli esiti dellassemblea della società consortile Aeroporto Pontecagnano, svoltasi il 5 agosto scorso, in seguito alla quale la Regione Campania ha deliberato la liquidazione della società, esercitando il potere previsto dallarticolo 30 dello Statuto e sulla base dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti campana, mentre la Regione Basilicata ha espresso contrarietà, collegando questa scelta allavvio delle attività aeroportuali della Pista Mattei di Pisticci. Ma questa contrarietà è una posizione solida? O un alibi? Un tatticismo infantile? Un motivo per attivare un contenzioso e conferire qualche incarico a qualche avvocato di fama?
Un mese fa, nel silenzio agostano, per ben due volte ho sollevato la questione ma ormai latteggiamento è fuggire o rifugiarsi nelle proprie residenze, per non dire che si fa orecchie da mercante per nascondere lincapacità di governo. In presenza di questi reiterati silenzi, oggi abbiamo depositato la richiesta di audizione in Commissione del Presidente della Giunta, affinché siano fornite agli organi consiliari tutte le necessarie delucidazioni in merito.
"Una spiegazione conclude Lacorazza - si rende ancora più urgente, i lucani hanno tutto il diritto di capire cosa accade realmente perché ogni giorno si rischia di pregiudicare un pezzo di futuro della Basilicata".
archivio
La Voce della Politica
