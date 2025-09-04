-->
4/09/2025
|Linaugurazione del Centro di raccolta rifiuti intercomunale di San Fele e Ruvo del Monte rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti locali possa generare risultati straordinari per le comunità. Questa opera non è solo uninfrastruttura fondamentale per la gestione dei rifiuti, ma un pilastro concreto della nostra strategia per leconomia circolare e la transizione ecologica della Basilicata. Lo ha dichiarato lassessore regionale all'Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello che ha partecipato stamattina al taglio del nastro del Centro raccolta rifiuti intercomunale a San Fele.
Lassessore regionale ha anche sottolineato: Ho avuto il piacere di partecipare di condividere questo momento di grande importanza per le due comunità. Il percorso intrapreso dai comuni di San Fele e Ruvo del Monte, con la convenzione per la gestione associata dimostra una programmazione lungimirante e un profondo senso di responsabilità verso lambiente. La Regione Basilicata ha creduto fortemente in questo progetto, supportandolo con un finanziamento attraverso il PO FESR Basilicata. Questo impegno finanziario testimonia il nostro ruolo attivo nel sostenere i comuni che scelgono la strada dell'innovazione e della sostenibilità. Questo centro è un vero e proprio motore di economia circolare, un luogo dove i rifiuti diventano risorse, contribuendo a ridurre il consumo di materie prime e le emissioni.
Mongiello ha concluso ringraziando i sindaci Donato Sperduto e Piero Mira, le amministrazioni e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della struttura: Il loro esempio ci incoraggia a proseguire con fiducia sulla strada della transizione ecologica e la difesa e valorizzazione del nostro meraviglioso territorio che ha poco da invidiare anche a realtà più note.
