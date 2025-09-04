Linaugurazione del Centro di raccolta rifiuti intercomunale di San Fele e Ruvo del Monte rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti locali possa generare risultati straordinari per le comunità. Questa opera non è solo uninfrastruttura fondamentale per la gestione dei rifiuti, ma un pilastro concreto della nostra strategia per leconomia circolare e la transizione ecologica della Basilicata. Lo ha dichiarato lassessore regionale all'Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello che ha partecipato stamattina al taglio del nastro del Centro raccolta rifiuti intercomunale a San Fele.



Lassessore regionale ha anche sottolineato: Ho avuto il piacere di partecipare di condividere questo momento di grande importanza per le due comunità. Il percorso intrapreso dai comuni di San Fele e Ruvo del Monte, con la convenzione per la gestione associata dimostra una programmazione lungimirante e un profondo senso di responsabilità verso lambiente. La Regione Basilicata ha creduto fortemente in questo progetto, supportandolo con un finanziamento attraverso il PO FESR Basilicata. Questo impegno finanziario testimonia il nostro ruolo attivo nel sostenere i comuni che scelgono la strada dell'innovazione e della sostenibilità. Questo centro è un vero e proprio motore di economia circolare, un luogo dove i rifiuti diventano risorse, contribuendo a ridurre il consumo di materie prime e le emissioni.



Mongiello ha concluso ringraziando i sindaci Donato Sperduto e Piero Mira, le amministrazioni e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della struttura: Il loro esempio ci incoraggia a proseguire con fiducia sulla strada della transizione ecologica e la difesa e valorizzazione del nostro meraviglioso territorio che ha poco da invidiare anche a realtà più note.