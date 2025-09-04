-->
|
La voce della Politica
|Frecciarossa Taranto-Roma. Presentata interrogazione urgente per scongiurare la soppressione
4/09/2025
|Nei giorni scorsi Trenitalia ha annunciato la sospensione della tratta Frecciarossa Taranto-Roma, con fermate intermedie in Basilicata presso le stazioni di Metaponto-Ferrandina e Potenza, a partire dal 1° ottobre 2025.
Le motivazioni ufficiali della sospensione sono legate a lavori di potenziamento e manutenzione straordinaria sulla linea, in particolare nel tratto tra Battipaglia e Potenza.
Tuttavia, a dicembre 2025 è in scadenza anche il termine dell'accordo di cofinanziamento tra la Regione Basilicata e Trenitalia per mantenere attivo il suddetto servizio di Frecciarossa. Appaiono leciti, pertanto, i dubbi e le preoccupazioni circa la definitiva soppressione della suddetta tratta che a detta dei vertici di Trenitalia non risulterebbe più economicamente sostenibile, a meno di ulteriori e sostanziosi contributi pubblici. Tra laltro, ad oggi, sembrerebbe che a pagare per il servizio di Frecciarossa che termina a Taranto sia la sola Regione Basilicata, a vantaggio anche della vicina Puglia.
ll tratto Frecciarossa Taranto-Roma rappresenta un collegamento vitale per la nostra regione, un servizio essenziale per i cittadini che non può essere sottoposto a mere logiche di mercato e la sua interruzione lascerebbe un vuoto nel trasporto ad alta velocità, costringendo i lucani a percorsi alternativi con disagi notevoli e ad ulteriore emarginazione con il resto del Paese.
Per queste motivazioni, abbiamo chiesto al Governo regionale di intervenire con la massima urgenza per sopperire ai disagi dei viaggiatori nonché di interagire in sinergia con Trenitalia e con il Ministero dei Trasporti per scongiurare la soppressione definitiva e garantire la continuazione del servizio. È fondamentale che la Regione metta in atto strategie di lungo periodo che tutelino il diritto alla mobilità dei lucani e promuovano un piano dei trasporti coerente con le reali esigenze del territorio, garantendo una maggiore interconnessione con le altre regioni italiane.
Infine, allassessore Pepe, che pure in Consiglio affermava di non soffrire di torcicollo ma che non perde occasione per scaricare sui partiti di opposizione le responsabilità, ricordiamo che aspettiamo ancora di capire perché con i soldi delle lucane e dei lucani paghiamo 32 milioni di euro allanno per viaggiare non su rotaia ma su gomma.
Per curare il torcicollo consigliamo allassessore di guardare sempre in una sola direzione: gli interessi dei cittadini lucani.
Viviana Verri, Alessia Araneo (Consigliere regionali M5S Basilicata)
|
archivio
|La Voce della Politica
|4/09/2025 - Approvato A.P. Poli dello Sport BARRIERE 0
Sostenere lattività sportiva e motoria per alunni con disabilità sia durante le ore scolastiche che nelle ore extra-scolastiche (con insegnanti di educazione fisica, insegnanti di sostegno e operatori di associazioni/federazioni sportive attivate dalle scuole in specifici ...-->continua
|
|
|4/09/2025 - Frecciarossa Taranto-Roma. Presentata interrogazione urgente per scongiurare la soppressione
Nei giorni scorsi Trenitalia ha annunciato la sospensione della tratta Frecciarossa Taranto-Roma, con fermate intermedie in Basilicata presso le stazioni di Metaponto-Ferrandina e Potenza, a partire dal 1° ottobre 2025.
Le motivazioni ufficiali della sosp...-->continua
|
|
|4/09/2025 - La Garante Mignoli riceve lanello benedetto di San Gerardo
Ieri, durante i festeggiamenti in onore di San Gerardo, Patrono della Basilicata, ho vissuto un momento davvero emozionante. In qualità di Garante regionale per linfanzia e ladolescenza ho ricevuto in dono, dalle mani del sindaco Giovanni Setaro, lanello b...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Venosa si candida come sede della Facoltà di Giurisprudenza
a giunta comunale di Venosa (Potenza) ha ufficialmente aderito alla proposta di istituzione della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi della Basilicata, candidando la città quale sede della nuova articolazione accademica: lo ha reso noto il si...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Arpor dimostra come la cooperazione possa guidare linnovazione e creare valore
Confcooperative Basilicata esprime il proprio apprezzamento per il nuovo importante traguardo raggiunto dalla cooperativa Arpor, che ha inaugurato a Policoro la più grande cella refrigerata automatizzata del Sud Italia.
Alla cerimonia ha preso parte F...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Viaggio darte nelle radici spirituali lucane
Sì è aperta oggi, mercoledì 3 settembre a Roma, nel Palazzo della Cancelleria, la mostra Basilicata sacra: un altro cielo, viaggio nelle radici spirituali, artistiche e popolari della regione, nata dalla collaborazione tra Regione Basilicata, APT Basilicata ...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Liste dattesa, USC e Polimedica allAGCM: ''La DGR 473 danneggia i pazienti''
La Regione Basilicata ha annunciato lo stanziamento di sei milioni di euro per ridurre le liste dattesa, presentandolo come un passo verso la tutela del diritto alla salute. Tuttavia, dietro lo slogan si cela una contraddizione: con la DGR 473/2025 la stessa ...-->continua
|
|