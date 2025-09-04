Ieri, durante i festeggiamenti in onore di San Gerardo, Patrono della Basilicata, ho vissuto un momento davvero emozionante. In qualità di Garante regionale per linfanzia e ladolescenza ho ricevuto in dono, dalle mani del sindaco Giovanni Setaro, lanello benedetto di San Gerardo, protettore delle mamme e dei bambini. Lo dichiara Rossana Mignoli, Garante regionale per linfanzia e ladolescenza della Basilicata.



Dedico questa benedizione  prosegue la Garante  a tutti i bambini del mondo e, in particolare, alle bambine e ai bambini lucani che ho lonore di rappresentare e tutelare.



È sempre un piacere per me  conclude Mignoli  tornare a Muro Lucano, e lo è stato soprattutto in questa occasione così speciale, in cui ho ricevuto questo dono importante e ho potuto partecipare, insieme ai sindaci del territorio, al rito che commemora lo storico gesto di San Gerardo Maiella, rappresentato ancora oggi dallanello, simbolo di fede, dedizione e unità della comunità.



