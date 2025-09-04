-->
|La Garante Mignoli riceve lanello benedetto di San Gerardo
4/09/2025
|Ieri, durante i festeggiamenti in onore di San Gerardo, Patrono della Basilicata, ho vissuto un momento davvero emozionante. In qualità di Garante regionale per linfanzia e ladolescenza ho ricevuto in dono, dalle mani del sindaco Giovanni Setaro, lanello benedetto di San Gerardo, protettore delle mamme e dei bambini. Lo dichiara Rossana Mignoli, Garante regionale per linfanzia e ladolescenza della Basilicata.
Dedico questa benedizione prosegue la Garante a tutti i bambini del mondo e, in particolare, alle bambine e ai bambini lucani che ho lonore di rappresentare e tutelare.
È sempre un piacere per me conclude Mignoli tornare a Muro Lucano, e lo è stato soprattutto in questa occasione così speciale, in cui ho ricevuto questo dono importante e ho potuto partecipare, insieme ai sindaci del territorio, al rito che commemora lo storico gesto di San Gerardo Maiella, rappresentato ancora oggi dallanello, simbolo di fede, dedizione e unità della comunità.
