La Regione Basilicata ha annunciato lo stanziamento di sei milioni di euro per ridurre le liste dattesa, presentandolo come un passo verso la tutela del diritto alla salute. Tuttavia, dietro lo slogan si cela una contraddizione: con la DGR 473/2025 la stessa Giunta ha definito tetti di spesa basati quasi esclusivamente sulla spesa storica, ignorando i reali fabbisogni della popolazione. Una scelta che rischia di aggravare la situazione, limitando laccesso alle prestazioni critiche. USC e Polimedica denunciano la distorsione e annunciano una segnalazione allAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Segue comunicato stampa dellUSC.



In queste ore i cittadini lucani leggono sui giornali la notizia dello stanziamento di sei milioni di euro da parte della Regione Basilicata per ridurre le liste dattesa. Ancora una volta un titolo rassicurante, che parla di diritto alla salute per tutti. Ma la realtà è ben diversa. Solo poche settimane fa, con la DGR 473/2025, la stessa Giunta regionale ha imposto un modello di riparto delle risorse che ha messo in difficoltà strutture e pazienti, fondando i tetti di spesa quasi interamente sulla spesa storica (cioè sul fatturato passato delle strutture) e non sui reali fabbisogni della popolazione.



Appare in tutta evidenza la contraddizione. Da un lato si proclamano misure straordinarie per recuperare prestazioni, dallaltro si approva una delibera che riduce le possibilità di accesso dei cittadini proprio alle prestazioni più critiche, allungando inevitabilmente i tempi di attesa. È la parabola di chi prima crea il problema e poi pretenderebbe il merito di risolverlo.



Non è la prima volta che accade. Anche lo scorso anno la Regione varò un provvedimento simile, destinando risorse allabbattimento delle liste. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: quelle risorse non furono utilizzate, rimasero incagliate nella rete della burocrazia, e oggi vengono semplicemente riproposte, aggiustate con qualche euro in più. Funzionerà stavolta? Se limpostazione resta la stessa, è difficile crederlo. Vale la famosa frase attribuita ad Einstein: non possiamo aspettarci risultati diversi se continuiamo a fare sempre le stesse cose.



Lerrore è evidente. Se davvero si voleva ridurre le liste per le prestazioni critiche, bisognava partire col piede giusto: definire i tetti di spesa allocando le risorse in base ai fabbisogni reali della popolazione, come prescrive la legge e come la stessa Regione aveva stabilito con la DGR 389/2024. Solo dopo, se necessario, si sarebbe potuto intervenire con misure straordinarie, ma senza ribaltare le regole e senza ingabbiare tutto in procedure macchinose. Perché la burocrazia non guarisce. Al contrario, allunga le code e spegne la speranza. Il CUP regionale, sbandierato come strumento risolutivo, non crea nuove prestazioni: non basta cambiare un numero di telefono per accorciare le liste. E anzi, se non è ben organizzato e non funziona, si trasforma in una tortura per i pazienti, che spesso si vedono rimbalzati, senza risposte e senza soluzioni.



Le cause delle liste dattesa sono note e misurabili. Circa un terzo deriva da problemi organizzativi evitabili, proprio nella fase del CUP: pazienti che non si presentano e non vengono sostituiti (i cosiddetti no show), prestazioni inappropriate accettate senza filtri e senza controlli. Il restante settanta per cento dipende da un binomio semplice e drammatico: mancato utilizzo dei fabbisogni e insufficienza della produzione. Finché le risorse verranno distribuite guardando al passato anziché a ciò che serve oggi, i cittadini saranno costretti ad aspettare. E un paziente che aspetta, in realtà, è una malattia che avanza. Le liste dattesa non si abbattono con la propaganda, ma con regole giuste. E le regole giuste sono scritte nero su bianco nella legge: lart. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 impone che le risorse siano allocate in base ai fabbisogni, con criteri trasparenti, selettivi e non discriminatori, orientati a qualità e appropriatezza. Ignorare questi principi significa non solo produrre atti illegittimi, ma soprattutto alimentare un sistema che danneggia i cittadini.



«La Regione Basilicata ha scelto consapevolmente di ignorare i fabbisogni sanitari reali, piegando le scelte a logiche burocratiche e oscure  dichiara Michele Cataldi, presidente USC . Questo non solo è illegittimo, ma è anche un modello che altera il mercato, sacrifica la libertà di scelta dei pazienti e penalizza lintero territorio».



È per queste ragioni che lUSC e Polimedica hanno deciso di rivolgersi allAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con una segnalazione formale ex art. 21-bis L. 287/1990. La denuncia mette in luce come la DGR 473 non solo violi la normativa sanitaria, ma produca gravi distorsioni della concorrenza: cristallizza posizioni acquisite, ostacola i nuovi operatori, mortifica linnovazione, premia le rendite di posizione e altera la libertà di scelta dei pazienti. È un vero e proprio dirottamento coatto della domanda sanitaria, come dimostra lo stesso comunicato dellASP Basilicata che invita i cittadini a rivolgersi non alla struttura che vogliono, ma a quelle con residua disponibilità di budget. È la negazione del diritto alla salute e del principio di concorrenza sancito dallart. 106 TFUE.



Oggi più che mai è necessario capovolgere la narrazione. Non basta dire che i pazienti sono al centro: con la DGR 473 i pazienti sono stati messi in coda. La sanità non può trasformarsi in un gioco di numeri: deve essere il luogo della cura, non una condanna alla malattia. Ecco perché diventa sempre più indispensabile revocare o modificare la DGR 473. Se lassessore è in buona fede, non si chiuda a riccio di fronte alle critiche, non si indispettisca se adottiamo una difesa pubblica, orgogliosa del nostro lavoro e delle nostre competenze. Al contrario, apra un dialogo vero, in un lavoro di squadra siamo convinti che queste potrebbero essere molto utili.



