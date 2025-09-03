-->
|
La voce della Politica
|Bardi, cordoglio per la scomparsa di Pandolfi
3/09/2025
|E' stato più volte sindaco di Rotonda, consigliere e assessore regionale: "La figura di Pandolfi è strettamente legata al Pollino che ha amato e valorizzato con visione e dedizione. Se ne va un uomo che ha servito la sua comunità e la Basilicata con passione, serietà e rispetto".
Scomparsa dellex assessore regionale Giovanni Pandolfi. Messaggio di cordoglio del Presidente Vito Bardi: Se ne va un uomo che ha servito la sua comunità e la Basilicata con passione, serietà e rispetto per le persone. Il suo impegno da sindaco di Rotonda e da assessore regionale ha lasciato un segno che resterà nella memoria di chi lo ha conosciuto e stimato, non solo per la competenza amministrativa, ma anche per il tratto umano e la disponibilità al dialogo. La figura di Pandolfi è strettamente legata al Pollino che ha amato e valorizzato con visione e dedizione. Alla sua famiglia, agli amici e a tutta la comunità di Rotonda esprimo il mio cordoglio sincero e la vicinanza mia personale e dellintera Giunta regionale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|3/09/2025 - Liste dattesa, USC e Polimedica allAGCM: ''La DGR 473 danneggia i pazienti''
La Regione Basilicata ha annunciato lo stanziamento di sei milioni di euro per ridurre le liste dattesa, presentandolo come un passo verso la tutela del diritto alla salute. Tuttavia, dietro lo slogan si cela una contraddizione: con la DGR 473/2025 la stessa Giunta ha defin...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Bardi, cordoglio per la scomparsa di Pandolfi
E' stato più volte sindaco di Rotonda, consigliere e assessore regionale: "La figura di Pandolfi è strettamente legata al Pollino che ha amato e valorizzato con visione e dedizione. Se ne va un uomo che ha servito la sua comunità e la Basilicata con passione, ...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Cifarelli - gruppo PD, Liste dattesa: senza un Cup efficiente ogni piano rischia di essere vano
Le risorse stanziate dalla Regione per ridurre le liste dattesa e il coinvolgimento delle strutture private accreditate non bastano se il sistema di prenotazioni non è realmente funzionante dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli . I cittadini...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Presidente Mancini su caos gestione tesserini per la caccia in Basilicata
Le crescenti polemiche e la confusione segnalata dalle associazioni venatorie lucane sulla gestione del tesserino regionale per la caccia hanno indotto il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, a lanciare un segnale chiaro e costruttivo alla ...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Scomparsa sindaco di Sarconi: il cordoglio di Bardi e delle Istituzioni
Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone. Da tempo combatteva con coraggio la malattia, ma non ha mai smesso di dedicare energie e passione alla sua comunità, dimostrando fino allultimo cosa significhi essere...-->continua
|
|
|2/09/2025 - Rotonda: il cordoglio per la scomparsa di Giovanni Pandolfi
Sono già tanti i messaggi di cordoglio per la morte nel pomeriggio di Giovanni Pandolfi, sindaco di Rotonda per 7 mandati nonché consigliere e vicepresidente del parlamentino lucano e assessore regionale.
"Giovanni Pandolfi è stata una figura leggenda...-->continua
|
|
|2/09/2025 - Quarto (FdI): Una sanità di prossimità che non lascia indietro nessuno
«Lattivazione degli ambulatori di prossimità previsti dal Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), già operativi sul territorio di Matera e di Tinchi di Pisticci, è un segnale concreto di attenzione verso i cittadini più fragili e rappresenta un passo ...-->continua
|
|