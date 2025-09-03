E' stato più volte sindaco di Rotonda, consigliere e assessore regionale: "La figura di Pandolfi è strettamente legata al Pollino che ha amato e valorizzato con visione e dedizione. Se ne va un uomo che ha servito la sua comunità e la Basilicata con passione, serietà e rispetto".











Scomparsa dellex assessore regionale Giovanni Pandolfi. Messaggio di cordoglio del Presidente Vito Bardi: Se ne va un uomo che ha servito la sua comunità e la Basilicata con passione, serietà e rispetto per le persone. Il suo impegno da sindaco di Rotonda e da assessore regionale ha lasciato un segno che resterà nella memoria di chi lo ha conosciuto e stimato, non solo per la competenza amministrativa, ma anche per il tratto umano e la disponibilità al dialogo. La figura di Pandolfi è strettamente legata al Pollino che ha amato e valorizzato con visione e dedizione. Alla sua famiglia, agli amici e a tutta la comunità di Rotonda esprimo il mio cordoglio sincero e la vicinanza mia personale e dellintera Giunta regionale.