-->
|
La voce della Politica
|Presidente Mancini su caos gestione tesserini per la caccia in Basilicata
3/09/2025
|Le crescenti polemiche e la confusione segnalata dalle associazioni venatorie lucane sulla gestione del tesserino regionale per la caccia hanno indotto il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, a lanciare un segnale chiaro e costruttivo alla Regione Basilicata: Se a Potenza hanno difficoltà nellassicurare una gestione efficiente del settore, come Provincia siamo pronti a riprendere in mano le nostre competenze.
Arcicaccia, Enalcaccia e Italcaccia hanno messo in luce una situazione di stallo e disorganizzazione che sta creando disagi ai cacciatori al punto da rischiare di compromettere la programmazione dellattività venatoria. La confusione che ruota attorno al tesserino regionale è solo lultimo, ma più emblematico, dei problemi che affliggono un settore che meriterebbe ben altra attenzione e professionalità.
La caccia è unattività che richiede norme chiare e una gestione rigorosa e le Province, per anni, hanno svolto questo ruolo con competenza e conoscenza diretta del territorio, garantendo la tutela della fauna e il rispetto delle regole. Lattuale sistema di gestione regionale, evidentemente, mostra inefficacia e crea solo malcontento tra i cittadini.
LEnte Provincia ha aggiunto Mancini - possiede le competenze, lesperienza e lorganizzazione necessarie per una gestione ottimale del settore. La struttura provinciale, quindi, con i suoi uffici e il personale qualificato è pronta a subentrare alla Regione per garantire ai cacciatori lucani servizi efficienti e procedure snelle, mettendo fine a unincertezza che danneggia lintera comunità venatoria.
Se la Regione Basilicata ha difficoltà a gestire lambito caccia, la Provincia di Matera non si tira indietro e si offre di riprendere in carico la delega. Siamo pronti a dimostrare che con la giusta organizzazione e una profonda conoscenza del territorio si può e si deve fare di meglio. Il nostro obiettivo è riportare la serenità e la certezza delle regole, a beneficio di tutti gli appassionati e del patrimonio faunistico, ha concluso Mancini.
|
archivio
|La Voce della Politica
|3/09/2025 - Liste dattesa, USC e Polimedica allAGCM: ''La DGR 473 danneggia i pazienti''
La Regione Basilicata ha annunciato lo stanziamento di sei milioni di euro per ridurre le liste dattesa, presentandolo come un passo verso la tutela del diritto alla salute. Tuttavia, dietro lo slogan si cela una contraddizione: con la DGR 473/2025 la stessa Giunta ha defin...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Bardi, cordoglio per la scomparsa di Pandolfi
E' stato più volte sindaco di Rotonda, consigliere e assessore regionale: "La figura di Pandolfi è strettamente legata al Pollino che ha amato e valorizzato con visione e dedizione. Se ne va un uomo che ha servito la sua comunità e la Basilicata con passione, ...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Cifarelli - gruppo PD, Liste dattesa: senza un Cup efficiente ogni piano rischia di essere vano
Le risorse stanziate dalla Regione per ridurre le liste dattesa e il coinvolgimento delle strutture private accreditate non bastano se il sistema di prenotazioni non è realmente funzionante dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli . I cittadini...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Presidente Mancini su caos gestione tesserini per la caccia in Basilicata
Le crescenti polemiche e la confusione segnalata dalle associazioni venatorie lucane sulla gestione del tesserino regionale per la caccia hanno indotto il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, a lanciare un segnale chiaro e costruttivo alla ...-->continua
|
|
|3/09/2025 - Scomparsa sindaco di Sarconi: il cordoglio di Bardi e delle Istituzioni
Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone. Da tempo combatteva con coraggio la malattia, ma non ha mai smesso di dedicare energie e passione alla sua comunità, dimostrando fino allultimo cosa significhi essere...-->continua
|
|
|2/09/2025 - Rotonda: il cordoglio per la scomparsa di Giovanni Pandolfi
Sono già tanti i messaggi di cordoglio per la morte nel pomeriggio di Giovanni Pandolfi, sindaco di Rotonda per 7 mandati nonché consigliere e vicepresidente del parlamentino lucano e assessore regionale.
"Giovanni Pandolfi è stata una figura leggenda...-->continua
|
|
|2/09/2025 - Quarto (FdI): Una sanità di prossimità che non lascia indietro nessuno
«Lattivazione degli ambulatori di prossimità previsti dal Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), già operativi sul territorio di Matera e di Tinchi di Pisticci, è un segnale concreto di attenzione verso i cittadini più fragili e rappresenta un passo ...-->continua
|
|