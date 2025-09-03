-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Presidente Mancini su caos gestione tesserini per la caccia in Basilicata

3/09/2025

Le crescenti polemiche e la confusione segnalata dalle associazioni venatorie lucane sulla gestione del tesserino regionale per la caccia hanno indotto il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, a lanciare un segnale chiaro e costruttivo alla Regione Basilicata: Se a Potenza hanno difficoltà nellassicurare una gestione efficiente del settore, come Provincia siamo pronti a riprendere in mano le nostre competenze.

Arcicaccia, Enalcaccia e Italcaccia hanno messo in luce una situazione di stallo e disorganizzazione che sta creando disagi ai cacciatori al punto da rischiare di compromettere la programmazione dellattività venatoria. La confusione che ruota attorno al tesserino regionale è solo lultimo, ma più emblematico, dei problemi che affliggono un settore che meriterebbe ben altra attenzione e professionalità.

La caccia è unattività che richiede norme chiare e una gestione rigorosa e le Province, per anni, hanno svolto questo ruolo con competenza e conoscenza diretta del territorio, garantendo la tutela della fauna e il rispetto delle regole. Lattuale sistema di gestione regionale, evidentemente, mostra inefficacia e crea solo malcontento tra i cittadini.
LEnte Provincia  ha aggiunto Mancini - possiede le competenze, lesperienza e lorganizzazione necessarie per una gestione ottimale del settore. La struttura provinciale, quindi, con i suoi uffici e il personale qualificato è pronta a subentrare alla Regione per garantire ai cacciatori lucani servizi efficienti e procedure snelle, mettendo fine a unincertezza che danneggia lintera comunità venatoria.

Se la Regione Basilicata ha difficoltà a gestire lambito caccia, la Provincia di Matera non si tira indietro e si offre di riprendere in carico la delega. Siamo pronti a dimostrare che con la giusta organizzazione e una profonda conoscenza del territorio si può e si deve fare di meglio. Il nostro obiettivo è riportare la serenità e la certezza delle regole, a beneficio di tutti gli appassionati e del patrimonio faunistico, ha concluso Mancini.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
3/09/2025 - Liste dattesa, USC e Polimedica allAGCM: ''La DGR 473 danneggia i pazienti''

La Regione Basilicata ha annunciato lo stanziamento di sei milioni di euro per ridurre le liste dattesa, presentandolo come un passo verso la tutela del diritto alla salute. Tuttavia, dietro lo slogan si cela una contraddizione: con la DGR 473/2025 la stessa Giunta ha defin...-->continua
3/09/2025 - Bardi, cordoglio per la scomparsa di Pandolfi

E' stato più volte sindaco di Rotonda, consigliere e assessore regionale: "La figura di Pandolfi è strettamente legata al Pollino che ha amato e valorizzato con visione e dedizione. Se ne va un uomo che ha servito la sua comunità e la Basilicata con passione, ...-->continua
3/09/2025 - Cifarelli - gruppo PD, Liste dattesa: senza un Cup efficiente ogni piano rischia di essere vano

Le risorse stanziate dalla Regione per ridurre le liste dattesa e il coinvolgimento delle strutture private accreditate non bastano se il sistema di prenotazioni non è realmente funzionante  dichiara il consigliere regionale Roberto Cifarelli . I cittadini...-->continua
3/09/2025 - Presidente Mancini su caos gestione tesserini per la caccia in Basilicata

Le crescenti polemiche e la confusione segnalata dalle associazioni venatorie lucane sulla gestione del tesserino regionale per la caccia hanno indotto il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, a lanciare un segnale chiaro e costruttivo alla ...-->continua
3/09/2025 - Scomparsa sindaco di Sarconi: il cordoglio di Bardi e delle Istituzioni

Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone. Da tempo combatteva con coraggio la malattia, ma non ha mai smesso di dedicare energie e passione alla sua comunità, dimostrando fino allultimo cosa significhi essere...-->continua
2/09/2025 - Rotonda: il cordoglio per la scomparsa di Giovanni Pandolfi

Sono già tanti i messaggi di cordoglio per la morte nel pomeriggio di Giovanni Pandolfi, sindaco di Rotonda per 7 mandati nonché consigliere e vicepresidente del parlamentino lucano e assessore regionale.

"Giovanni Pandolfi è stata una figura leggenda...-->continua
2/09/2025 - Quarto (FdI): Una sanità di prossimità che non lascia indietro nessuno

«Lattivazione degli ambulatori di prossimità previsti dal Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), già operativi sul territorio di Matera e di Tinchi di Pisticci, è un segnale concreto di attenzione verso i cittadini più fragili e rappresenta un passo ...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo