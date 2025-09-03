Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone. Da tempo combatteva con coraggio la malattia, ma non ha mai smesso di dedicare energie e passione alla sua comunità, dimostrando fino allultimo cosa significhi essere un amministratore autentico, vicino alla sua gente. Giovanni lascia un vuoto perché era una persona capace di unire, di ascoltare e di guidare con umiltà e determinazione. A chi gli è stato vicino va il mio abbraccio più sincero. Sarconi perde il suo sindaco, ma soprattutto un amico generoso e un uomo che ha creduto fino in fondo nella forza della sua comunità.



Il Cordoglio di Pittella per scomparsa Giovanni Tempone



Il Presidente del Consiglio regionale: "La comunità di Sarconi e lintera Basilicata perdono un amministratore che ha interpretato il proprio ruolo con dedizione e senso delle istituzioni"



Con la sua scomparsa la comunità di Sarconi e lintera Basilicata perdono un amministratore che ha interpretato il proprio ruolo con dedizione e senso delle istituzioni. Lo dichiara Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale della Basilicata.



La sua capacità di favorire coesione e di rappresentare con dignità la propria comunità  prosegue il Presidente del Consiglio - resterà uneredità significativa.



A nome mio e del Consiglio regionale  conclude Pittella - rivolgo i sentimenti di sincera vicinanza alla famiglia, allamministrazione comunale e a tutti i cittadini di Sarconi, che hanno avuto in lui un sindaco serio e appassionato nel servizio alla comunità.



"Apprendiamo con grande dolore della scomparsa di Giovanni Tempone, sindaco di Sarconi.



Con coraggio ha affrontato ogni difficoltà, mantenendo intatto il suo impegno amministrativo e la sua dedizione al territorio.



In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo attorno alla sua famiglia, all'amministrazione comunale e a tutta la comunità di Sarconi."



Lo dichiara il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano



È con profondo dolore e sincera commozione che apprendo della scomparsa del Sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone, figura di riferimento per la nostra comunità e amministratore di rara dedizione. Lo dichiara il capogruppo di FI in Consiglio regionale, Gianuario Aliandro, che aggiunge:



In questo momento di grande tristezza, a nome mio personale e dell'intero gruppo consiliare di Forza Italia, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Tempone e a tutta la cittadinanza di Sarconi, che oggi perde un punto di riferimento fondamentale. Giovanni Tempone ha dedicato moltissimi anni della sua vita al servizio della cosa pubblica, distinguendosi per il suo impegno costante, la sua passione civica e la sua capacità di essere sempre vicino ai bisogni dei cittadini. Il suo operato come Sindaco è stato caratterizzato da una visione lungimirante e da un profondo attaccamento al territorio.



Non posso dimenticare il suo prezioso contributo anche come Presidente della Pro Loco, ruolo attraverso il quale ha saputo valorizzare le tradizioni e promuovere lo sviluppo culturale e turistico della nostra terra. La sua dedizione alle iniziative locali e la sua capacità di aggregare la comunità intorno a progetti comuni rimarranno un esempio per tutti noi.



Giovanni Tempone lascia un'eredità importante fatta di opere concrete, ma soprattutto di valori: l'amore per la propria terra, il senso del dovere verso i cittadini e la capacità di guardare sempre avanti con speranza e determinazione. In questo momento di lutto  conclude Aliandro - mi unisco al dolore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui. Rivolgo un pensiero particolare alla sua famiglia, nella certezza che l'affetto e la riconoscenza di un'intera comunità possano essere di conforto in questo momento di grande dolore.



Michele Casino: cordoglio per scomparsa sindaco Sarconi.



Apprendo con grande tristezza della prematura scomparsa di Giovanni Tempone, Sindaco di Sarconi e figura di spicco del panorama amministrativo locale. Una notizia che colpisce profondamente me e tutta la comunità regionale.

Un amministratore concreto , che ha portato il Comune ad essere uneccellenza nel panorama lucano. Le sue battaglie per lo sviluppo del territorio e il suo impegno per dare voce anche al comune nelle sedi istituzionali, sono testimonianza di un approccio alla politica fatto di sostanza e non di propaganda.

Oggi perdiamo non solo un amministratore competente, ma un uomo che ha saputo onorare le istituzioni con il suo servizio disinteressato.

Esprimo la mia vicinanza alla famiglia di Giovanni Tempone e all'intera comunità di Sarconi.



Cordoglio del Vice Presidente del Consiglio Regionale, Angelo Chiorazzo, per la scomparsa del sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone



Apprendo con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa del sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone. Alla sua famiglia, alla sua comunità e a quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo vanno le mie più sentite condoglianze.



Giovanni Tempone è stato un amministratore serio e appassionato, sempre vicino ai bisogni della sua gente e impegnato con dedizione per la crescita del suo territorio. La sua perdita lascia un vuoto profondo non solo nella comunità di Sarconi, ma in tutta la nostra regione.



Non lo dimenticheremo.



Angelo Chiorazzo

Vice Presidente del Consiglio Regionale





Il Capogruppo del Pd: Giovanni Tempone, amministratore attento e misurato negli atteggiamenti e nel rapporto con le persone



Ho conosciuto Giovanni Tempone con lesperienza dellamministrazione guidata da Cesare Marte. Amministratore attento e misurato negli atteggiamenti e nel rapporto con le persone. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.



Lultimo suo messaggio che ho ascoltato  aggiunge Lacorazza - è stato allapertura della Sagra del Fagiolo, coraggioso e fiducioso nellinvestimento di una produzione e di una tradizione, patrimonio di una comunità.



Alla famiglia, agli amici, agli amministratori e alla comunità di Sarconi  conclude - il mio abbraccio e le nostre sentite condoglianze



Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP): Cordoglio per la scomparsa del sindaco Giovanni Tempone





Esprimo profonda commozione per la scomparsa del Sindaco di Sarconi, Giovanni Tempone, uomo delle Istituzioni e punto di riferimento per la comunità. Ha dimostrato dedizione, competenza e senso di responsabilità, lavorando con impegno costante per lo sviluppo del territorio e per il bene collettivo, sempre animato da uno straordinario amore per la sua Sarconi. Alla famiglia, allAmministrazione comunale di Sarconi e allintera cittadinanza rivolgo i sentimenti della mia più sincera vicinanza e solidarietà in questo momento di profondo dolore.