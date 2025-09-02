«Lattivazione degli ambulatori di prossimità previsti dal Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), già operativi sul territorio di Matera e di Tinchi di Pisticci, è un segnale concreto di attenzione verso i cittadini più fragili e rappresenta un passo avanti nella costruzione di una sanità realmente vicina alle persone». Così Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata, che sottolinea: «Il PNES nasce con lobiettivo di ridurre le disuguaglianze sanitarie, rivolgendosi in particolare a coloro che, per condizioni economiche e sociali, incontrano maggiori ostacoli nellaccesso ai servizi. La Basilicata, con questa iniziativa, dimostra di voler essere allavanguardia nellapplicazione di strumenti che garantiscono pari opportunità di cura e assistenza». Quarto rimarca come liniziativa dellASM di Matera, guidata dal direttore generale Maurizio Friolo, «sia perfettamente in linea con lindirizzo politico della Giunta regionale di centrodestra, guidata dal presidente Vito Bardi, e con limpegno costante dellassessore alla Sanità e alle Politiche per la Persona Cosimo Latronico, che hanno posto la centralità della persona e lattenzione ai bisogni delle fasce più deboli al centro delle politiche regionali». «Garantire servizi di prossimità significa  aggiunge Quarto  rafforzare il principio di equità, evitando che la mancanza di mezzi economici diventi un ostacolo insormontabile per accedere alle cure. In un momento storico caratterizzato da crisi economiche e nuove fragilità sociali, questa è la strada da seguire: ridurre le distanze tra cittadino e istituzioni, tra bisogni reali e risposte concrete». Il coordinatore regionale di FdI conclude: «La Basilicata può diventare un modello di riferimento nazionale su questi temi. Con il lavoro della Giunta e il sostegno del nostro partito, vogliamo costruire una sanità moderna, diffusa e inclusiva. Una sanità che non lascia indietro nessuno e che mette davvero al centro la persona, restituendo fiducia ai cittadini e rendendo più forte il legame tra istituzioni e comunità».