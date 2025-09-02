-->
2/09/2025
|«Lattivazione degli ambulatori di prossimità previsti dal Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), già operativi sul territorio di Matera e di Tinchi di Pisticci, è un segnale concreto di attenzione verso i cittadini più fragili e rappresenta un passo avanti nella costruzione di una sanità realmente vicina alle persone». Così Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata, che sottolinea: «Il PNES nasce con lobiettivo di ridurre le disuguaglianze sanitarie, rivolgendosi in particolare a coloro che, per condizioni economiche e sociali, incontrano maggiori ostacoli nellaccesso ai servizi. La Basilicata, con questa iniziativa, dimostra di voler essere allavanguardia nellapplicazione di strumenti che garantiscono pari opportunità di cura e assistenza». Quarto rimarca come liniziativa dellASM di Matera, guidata dal direttore generale Maurizio Friolo, «sia perfettamente in linea con lindirizzo politico della Giunta regionale di centrodestra, guidata dal presidente Vito Bardi, e con limpegno costante dellassessore alla Sanità e alle Politiche per la Persona Cosimo Latronico, che hanno posto la centralità della persona e lattenzione ai bisogni delle fasce più deboli al centro delle politiche regionali». «Garantire servizi di prossimità significa aggiunge Quarto rafforzare il principio di equità, evitando che la mancanza di mezzi economici diventi un ostacolo insormontabile per accedere alle cure. In un momento storico caratterizzato da crisi economiche e nuove fragilità sociali, questa è la strada da seguire: ridurre le distanze tra cittadino e istituzioni, tra bisogni reali e risposte concrete». Il coordinatore regionale di FdI conclude: «La Basilicata può diventare un modello di riferimento nazionale su questi temi. Con il lavoro della Giunta e il sostegno del nostro partito, vogliamo costruire una sanità moderna, diffusa e inclusiva. Una sanità che non lascia indietro nessuno e che mette davvero al centro la persona, restituendo fiducia ai cittadini e rendendo più forte il legame tra istituzioni e comunità».
