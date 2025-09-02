-->
|
La voce della Politica
|Liste dattesa: piani per potenziare le prestazioni
2/09/2025
|La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha approvato due importanti provvedimenti finalizzati a ridurre in maniera significativa i tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Si tratta di un intervento straordinario e integrato che prevede, da un lato, il potenziamento dellattività del personale sanitario dipendente delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, dallaltro, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e contrattualizzate già collegate al CUP regionale.
Prestazioni aggiuntive del personale in servizio presso le Aziende sanitarie regionali
Con lapprovazione dei Piani attuativi aziendali 2025, la Regione ha ripartito e assegnato 3.457.306,97 euro alle Aziende Sanitarie regionali per la riduzione delle liste di attesa e per il potenziamento dellofferta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche entro il 31 dicembre 2025, ricorrendo allutilizzo di prestazioni aggiuntive del personale in servizio presso le Aziende sanitarie regionali.
Il piano riguarda attività di endoscopia digestiva, cardiologia, radiologia, senologia, neurologia, endocrinologia, oculistica, ortopedia, pneumologia, urologia e altre branche specialistiche, con lobiettivo di recuperare rapidamente le attese più critiche.
Inoltre, è ribadita la raccomandazione di estendere lerogazione delle prestazioni anche nei giorni di sabato e domenica e in fasce orarie più ampie, come previsto dalla legge nazionale, per rispondere in maniera concreta alla domanda crescente.
Prestazioni tramite strutture private accreditate e contrattualizzate
Accanto al rafforzamento delle attività del personale pubblico, la Giunta ha approvato un piano operativo che rimodula le azioni da attuare per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in lista dattesa, che potranno essere svolte dalle strutture private accreditate e contrattualizzate, che afferiscono al Centro Unico di Prenotazione (CUP).
Liniziativa prevede la rifinalizzazione di risorse non utilizzate entro il 2024, pari complessivamente a 2.031.686,75 euro, già stanziate con la D.G.R. 660/2024:
1.278.842,23 euro per lAzienda Sanitaria di Potenza (ASP);
752.844,52 euro per lAzienda Sanitaria di Matera (ASM).
Le prestazioni interessate comprendono visite cardiologiche, ginecologiche, neurologiche, oculistiche, ortopediche, gastroenterologiche, ecografie, TAC, risonanze magnetiche ed esami diagnostici ad alta priorità.
I cittadini potranno prenotare queste prestazioni tramite CUP, con le stesse modalità delle strutture pubbliche, senza alcun costo aggiuntivo: la spesa resterà interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Il provvedimento stabilisce che le somme approvate rappresentino limiti massimi di spesa riconoscibili alle strutture private, in base alle prestazioni effettivamente erogate. La Direzione Generale Salute garantirà un monitoraggio costante dei volumi e dei tempi, per assicurare trasparenza, appropriatezza e rispetto delle priorità previste dal Piano Nazionale di Governo delle Liste dAttesa (PNGLA).
«Con questi due provvedimenti ha dichiarato lassessore Cosimo Latronico la Regione Basilicata mette in campo unazione straordinaria per affrontare le criticità delle liste dattesa. Abbiamo stanziato oltre 3,4 milioni di euro per prestazioni aggiuntive del personale pubblico e recuperato più di 2 milioni di euro per coinvolgere le strutture private accreditate e contrattualizzate; Ridurre le liste dattesa ha aggiunto Latronico non è solo un obiettivo organizzativo, ma una questione di equità sociale e di tutela del diritto alla salute. Grazie al contributo di tutti gli attori del sistema sanitario, pubblici e privati accreditati, intendiamo assicurare ai cittadini lucani servizi di qualità, trasparenza nellutilizzo delle risorse e un accesso equo alle prestazioni sanitarie».
Lattuazione delle misure sarà oggetto di un monitoraggio costante da parte degli uffici regionali e potrà essere integrata da ulteriori misure. È inoltre in fase di avvio la piattaforma nazionale AGENAS, che consentirà di verificare i tempi di erogazione e i volumi di attività in tutte le Aziende sanitarie, garantendo la massima trasparenza.
|
archivio
|La Voce della Politica
|2/09/2025 - Quarto (FdI): Una sanità di prossimità che non lascia indietro nessuno
«Lattivazione degli ambulatori di prossimità previsti dal Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), già operativi sul territorio di Matera e di Tinchi di Pisticci, è un segnale concreto di attenzione verso i cittadini più fragili e rappresenta un passo avanti nella co...-->continua
|
|
|2/09/2025 - Liste dattesa: piani per potenziare le prestazioni
La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha approvato due importanti provvedimenti finalizzati a ridurre in maniera significativa i tempi di attesa per le prestazioni di sp...-->continua
|
|
|2/09/2025 - Cupparo sulla vertenza Smart Paper
Un tavolo con tutti i soggetti interessati alla vertenza Smart Paper a partire dallazienda e dalle aziende vincitrici la gara di appalto per conto di Enel, lAti Accenture-Datacontact, oltre ai sindacati sarà convocato al più presto in Regione al fine di ...-->continua
|
|
|2/09/2025 - A lezione dai portuali e dalla classe operaia
Dopo aver raccolto nelle scorse giornate beni di prima necessità, questo sabato da Genova è partita la Sumud Flottilla, la più grande missione umanitaria della storia contemporanea, con un carico di 300 tonnellate di beni umanitari diretti verso la striscia di...-->continua
|
|
|2/09/2025 - Basilicata, Silletti: problema non sono le risorse ma il silenzio
In Basilicata il problema delle vittime di reato non è principalmente la mancanza di risorse. Gli strumenti, le leggi e le reti di sostegno esistono, e possono essere attivati. Il vero ostacolo è un altro: la cultura del silenzio. Lo dichiara Tiziana Sillett...-->continua
|
|
|2/09/2025 - ''Buoni fruttiferi postali, il TAR del Lazio conferma la multa Antitrust a Poste Italiane''
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con un pronunciamento di grande rilievo pubblicato il 1° settembre, ha dato ragione a decine di migliaia di risparmiatori coinvolti nella controversa vicenda dei buoni fruttiferi postali prescritti e non riscoss...-->continua
|
|
|2/09/2025 - Riabilitazione: ASPAT Basilicata, su distretto del Vulture Alto Bradano
Nel distretto del Vulture Alto Bradano, alcune strutture di riabilitazione (FKT) hanno esaurito il nuovo budget assegnato, quasi a fine anno, e sono costrette a sospendere le prestazioni a carico del SSR. È il caso di Euromedical di Venosa, a breve seguirà l...-->continua
|
|