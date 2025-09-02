-->
|
La voce della Politica
|Basilicata, Silletti: problema non sono le risorse ma il silenzio
2/09/2025
|In Basilicata il problema delle vittime di reato non è principalmente la mancanza di risorse. Gli strumenti, le leggi e le reti di sostegno esistono, e possono essere attivati. Il vero ostacolo è un altro: la cultura del silenzio. Lo dichiara Tiziana Silletti, Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani che aggiunge:
Un silenzio che viene da lontano, figlio di una storia segnata da povertà, emigrazione, sacrifici. Un silenzio che ha insegnato a sopportare piuttosto che a denunciare, a nascondere piuttosto che a chiedere aiuto. È un silenzio arcaico, radicato nella vergogna e nella paura del giudizio, che ancora oggi condanna troppe vittime a rimanere invisibili. E la violenza nascosta, quella che non lascia segni sul corpo ma lacera lanima, è presente in tutti gli ambienti e in tutte le realtà. Anche in quelle che sembrano più sicure e tranquille, e che invece celano storie fatte di abusi e silenzi. Spesso, la ferita più profonda arriva proprio da chi è più vicino: da chi dovrebbe amare e proteggere, da chi ispira fiducia e invece la tradisce. È questa vicinanza tradita che rende la violenza ancora più devastante, perché confonde, paralizza e spinge a tacere.
Spezzare questa catena culturale è la vera sfida della nostra terra. Significa dare alle vittime il coraggio di parlare, riconoscere che la vergogna non appartiene a chi subisce ma a chi commette violenza, e costruire comunità capaci di ascolto, sostegno e giustizia. In questo cammino, lUfficio del Garante delle vittime di reato in Basilicata è pronto a dare voce a chi non riesce a parlare, intervenendo con professionalità e delicatezza. Perché ogni vittima merita ascolto, protezione e rispetto. La libertà conclude la Garante - nasce solo quando la voce sostituisce il silenzio, e quando la dignità è più forte della paura.
|
archivio
|La Voce della Politica
|2/09/2025 - Basilicata, Silletti: problema non sono le risorse ma il silenzio
In Basilicata il problema delle vittime di reato non è principalmente la mancanza di risorse. Gli strumenti, le leggi e le reti di sostegno esistono, e possono essere attivati. Il vero ostacolo è un altro: la cultura del silenzio. Lo dichiara Tiziana Silletti, Garante dell...-->continua
|
|
|2/09/2025 - ''Buoni fruttiferi postali, il TAR del Lazio conferma la multa Antitrust a Poste Italiane''
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con un pronunciamento di grande rilievo pubblicato il 1° settembre, ha dato ragione a decine di migliaia di risparmiatori coinvolti nella controversa vicenda dei buoni fruttiferi postali prescritti e non riscoss...-->continua
|
|
|2/09/2025 - Riabilitazione: ASPAT Basilicata, su distretto del Vulture Alto Bradano
Nel distretto del Vulture Alto Bradano, alcune strutture di riabilitazione (FKT) hanno esaurito il nuovo budget assegnato, quasi a fine anno, e sono costrette a sospendere le prestazioni a carico del SSR. È il caso di Euromedical di Venosa, a breve seguirà l...-->continua
|
|
|2/09/2025 - Aree interne: sindaco di Moliterno supporta Consulta diocesana
Il Sindaco di Moliterno e Presidente della Comunità del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, Antonio Rubino, ha espresso il suo pieno supporto all'iniziativa della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali di Tursi-Lagonegro. La Consult...-->continua
|
|
|1/09/2025 - Incendi Metaponto, Manca (PD): ''Ferita aperta, servono azioni rapide e un tavolo istituzionale''
Gli incendi che hanno colpito Metaponto lo scorso luglio sono una ferita ancora aperta per la Basilicata e la politica non può restare a guardare. Non bastano le parole e non bastano solo i ristori economici: servono azioni rapide e concrete.
Lo dic...-->continua
|
|
|1/09/2025 - San Paolo Albanese: Restare, Credere, Sognare per le Aree Interne
LAmministrazione Comunale del centro arbëresh ha colto la proposta della rete Basilicata Favolosa di ragionare insieme sulle potenzialità turistiche dei piccoli comuni.
Nella giornata di sabato 13 settembre, Restare
Credere
Sognare
per costruire insie...-->continua
|
|
|1/09/2025 - Sciopero raccolta rifiuti a Maratea, Europa Verde-AVS: ''Solidarietà ai lavoratori''
Europa Verde-AVS esprime vicinanza ai lavoratori del servizio di nettezza urbana di Maratea, che stanno vivendo un momento difficile a causa dei ritardi nel pagamento degli stipendi.
Questa mattina, in occasione dello sciopero degli operatori, abbiamo...-->continua
|
|