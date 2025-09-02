Nel distretto del Vulture Alto Bradano, alcune strutture di riabilitazione (FKT) hanno esaurito il nuovo budget assegnato, quasi a fine anno, e sono costrette a sospendere le prestazioni a carico del SSR. È il caso di Euromedical di Venosa, a breve seguirà lo stesso destino Fisioelle srl di Lavello e a seguire le altre strutture, con l'interruzione completa dei servizi già entro la metà di settembre. Lo rende noto ASPAT Basilicata, in una nota a firma della presidente Antonia Losacco che aggiunge: ciò significa meno possibilità di cura per i cittadini e una continuità assistenziale compromessa.



Per ASPAT in linea teorica, la programmazione sanitaria dovrebbe basarsi sui reali fabbisogni della popolazione, superando lormai vecchio approccio storico per garantire efficienza, equità e risposte adeguate ai bisogni di salute dei cittadini. L'Aspat B. ha più volte richiamato Regione e politica a questo principio, ma tali richiami non hanno trovato adeguato ascolto. Ancora più sorprendente appare il mutamento di indirizzo di alcuni politici rispetto a posizioni riconosciute solo pochi anni fa, pur in assenza di sostanziali cambiamenti se non nel ruolo dellAssessorato.



A livello nazionale si annuncia un incremento delle risorse destinate alla sanità, in Basilicata, tuttavia, tali risorse non si traducono in un effettivo rafforzamento del sistema. La recente DGR 473/2025 non ha corretto le criticità esistenti, ma ha introdotto ulteriori elementi di squilibrio, producendo effetti opposti a quelli dichiarati.



Il sistema regionale è già reso fragile dai vincoli del cosiddetto Decreto Balduzzi. In questo contesto, le strutture accreditate hanno svolto un ruolo essenziale, coprendo oltre il 30% delle prestazioni in extra-budget, un impegno che ha consentito di ridurre le liste dattesa e garantire l'accesso alle cure senza gravare ulteriormente sulle casse pubbliche.



Con il nuovo provvedimento, ad essere particolarmente penalizzata  è scritto nella nota - è la branca della Medicina Fisica e Riabilitazione (FKT) cui sono stati sottratti circa 2 milioni di euro, riallocati per l80% ai laboratori di analisi, giustificando loperazione con un Fattore di Finalità mai chiarito in modo trasparente. Si genera così un messaggio fuorviante e pericoloso: si considera imprescindibile un prelievo diagnostico, mentre un percorso riabilitativo post-trauma appare sacrificabile.



In questo modo, la fisioterapia  evidenzia Losacco - viene trattata come un servizio minore rispetto ad altre branche della specialistica ambulatoriale, alimentando una competizione artificiosa e profondamente ingiusta tra settori diversi della sanità. Questa logica rischia di trasformare la programmazione sanitaria in una vera e propria guerra dei poveri, non una equa distribuzione delle risorse in base ai bisogni di salute, ma una sottrazione dall'uno per sostenere l'altro, come se le necessità di un paziente fossero negoziabili e gerarchizzabili in base a meri equilibri contabili. Si dimentica così che ogni prestazione sanitaria, dalla diagnostica alle cure fisioterapiche, risponde a un bisogno essenziale e complementare, e che penalizzare un ambito significa inevitabilmente colpire i cittadini che a quel servizio fanno affidamento.



La Medicina fisica e riabilitazione (FKT) è parte integrante dei Livelli Essenziali di Assistenza e non può essere relegata a servizio secondario.



Le conseguenze sono già visibili.



"Preoccupa inoltre che la programmazione si affidi sempre più a pronunce giudiziarie per definire i tetti di spesa, invece che a criteri epidemiologici e ai fabbisogni reali del territorio. L'Aspat Basilicata già dal 2015, per contribuire al contenimento della spesa, aveva proposto un modello di riqualificazione del sistema erogativo, capace di generare appropriatezza, sostenibilità e controllo delle cure a domicilio, ma tale proposta non è mai stata seriamente considerata.



Alla luce di ciò, la richiesta è chiara: occorre una riallocazione delle risorse sottratte alla fisioterapia, per restituire equilibrio e coerenza al sistema. È necessario ricordare che il servizio pubblico, pur prezioso, oggi non dispone per la Medicina fisica e riabilitativa FKT, né di strutture e né del personale sufficienti per soddisfare la domanda di tali prestazioni sul territorio. I centri accreditati hanno dimostrato nel tempo Qualità, Professionalità e capacità di risposta, penalizzarle significa ignorare la libera scelta degli utenti e ridurre laccessibilità alle cure.



La DGR 473/2025 rappresenta un passo indietro nella programmazione sanitaria regionale. È urgente rivedere le decisioni assunte, orientando le politiche a dati oggettivi, criteri di equità e trasparenza, e soprattutto  conclude Losacco  procedere allascolto di chi, ogni giorno, opera sul territorio per la salute pubblica, prevedendo Tetti aggiuntivi che possano garantire continuità e giustizia assistenziale.