|Latronico risponde alle critiche: Non mi sottraggo al dialogo, i direttori generali liberi di parlare
1/09/2025
|Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, replica alle accuse di Basilicata Casa Comune in relazione alla sua mancata partecipazione al recente incontro organizzato a Senise.
Non mi sono mai sottratto al dialogo: quando vengo messo nelle condizioni di partecipare e di confrontarmi lo faccio sempre con disponibilità, come dimostra il mio anno di attività alla guida dellassessorato alla Salute. I direttori generali, che hanno un ruolo tecnico e gestionale, sono liberi di esprimersi nei luoghi e nei contesti che ritengono opportuni e hanno sempre raccontato con trasparenza il loro lavoro. Spero che le polemiche non prevalgano sui problemi reali delle persone. Per questo invito tutti, maggioranza e opposizione, a misurarsi sulle questioni concrete, accantonando, per quanto possibile, le contrapposizioni sterili.
