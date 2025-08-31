In vista della seduta del Consiglio comunale del 2 settembre, che sarà dedicata alla discussione e votazione delle linee programmatiche 2025/2030, non abbiamo fatto mancare il nostro contributo in termini programmatici per il bene della città.



Difatti a partire dal 25 luglio scorso, data prevista per la presentazione delle linee programmatiche, abbiamo atteso e condiviso ben 3 sedute di Consiglio comunale per ascoltare, discutere, proporre.



Probabilmente prendendo atto della straordinarietà prodotta dal risultato elettorale, anche i gruppi politici che hanno sostenuto Nicoletti hanno presentato emendamenti alle linee programmatiche. La realtà è che in Consiglio comunale vi sono quattro minoranze politiche, ma non una maggioranza a sostegno di Nicoletti.



In ogni caso registriamo che ad oggi, ad 80 giorni dallelezione del nuovo Sindaco, oltre a non aver ancora approvato le linee programmatiche, non si è provveduto alla composizione delle commissioni consiliari, non si è proceduto allelezione del presidente de Consiglio e si opera con una Giunta mancante di 2 Assessori.



La città ha urgenze ed emergenze, su lavoro, sanità, diritto allabitare, turismo, che necessitano di soluzioni e visione. Il Consiglio Comunale in quanto espressione dei cittadini ha il dovere di assicurare un governo alla città; la storia civile ed il ruolo che Matera esercita nellambito regionale e per la vicina Puglia, impongono uno scatto in avanti, in termini civili e politici.



Vi è la possibilità di trasformare le linee programmatiche da una semplice presa datto di routine ad un reale percorso di condivisione e partecipazione, senza veti, ma prendendo atto di una realtà politica che altrimenti risulterebbe ingovernabile e deleteria per la città.



Pertanto, anche al fine di non rendere vani questi mesi trascorsi, per quanto riguarda le prerogative consiliari , auspichiamo una pronta convocazione delle Commissioni consiliari, in modo almeno da poter fare il nostro dovere come consiglieri.



Per il resto il Sindaco ha il dovere di assicurare unazione di governo stabile, efficace ed utile a favore dei cittadini, ed oggi, obiettivamente, tali fattori non sembrano esserci e forse è il caso di prenderne atto. Dalla discussione nella seduta del prossimo Consiglio speriamo si possa intravedere un percorso condiviso e trasparente sul come determinarli. Non è più il tempo dellattendismo, la città chiede risposte.



Matera, 31 agosto 2025



I Consiglieri Comunali:

Roberto Cifarelli, Nunzia Antezza, Donato Braia, Luca Colucci, Raffaele Cotugno, Paolo Grieco, Angelo Lapolla, Angelo Montemurro, Tommaso Perniola, Angelo Rubino, Domenico Schiavo, Roberto Suriano, Saverio Tarasco, Adriana Violetto.