I dati diffusi in questi giorni parlano chiaro: il 73% degli studenti universitari lucani sceglie di immatricolarsi fuori regione, oltre 12mila ragazze e ragazzi che ogni anno abbandonano la Basilicata per formarsi altrove. È unemorragia che non possiamo più accettare con rassegnazione.







La Giunta regionale continua a sbandierare bandi episodici come il cosiddetto Basilaureati, un incentivo di 6 milioni di euro alle imprese che assumono giovani laureati. Una misura utile ma assolutamente insufficiente se non si inserisce in un disegno organico capace di affrontare le cause strutturali dellesodo.







Manca, infatti, un piano strategico regionale per luniversità e la formazione che rafforzi lofferta didattica e renda attrattive Matera e Potenza come vere città universitarie.



Le priorità dovrebbero essere:



 Residenze universitarie moderne e accessibili, che accolgano i fuorisede e riducano i costi della permanenza.



 Trasporti e servizi efficienti e gratuiti per studenti, per rompere lisolamento che pesa sulle nostre comunità.



 Incentivi alla ricerca e al trasferimento tecnologico, creando un ponte stabile tra Università della Basilicata, enti locali e imprese.



 Sostegno economico diretto con borse di studio adeguate e criteri trasparenti, per garantire pari opportunità a tutti.







Non bastano bonus una tantum: occorre una visione di lungo periodo che faccia della Basilicata un polo di formazione, innovazione e crescita, capace non solo di trattenere i giovani ma anche di attrarre studenti e ricercatori da altre regioni.







Senza questa svolta, continueremo a perdere capitale umano e a impoverire il futuro della nostra terra.











On. Arnaldo Lomuti