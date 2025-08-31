Si è conclusa ieri sera a Senise liniziativa La Politica e il Bene Comune: quale futuro per la Basilicata? promossa nellambito della rassegna Estate in Piazza dal Gruppo Consiliare Regionale Basilicata Casa Comune.

Sul palco, dopo il saluto della Sindaca Eleonora Castronuovo, hanno dialogato il Vicepresidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo e i due ex Presidenti della Regione, Tonio Boccia e Filippo Bubbico, protagonisti di una stagione politica che seppe fare della programmazione e degli accordi istituzionali strumenti concreti di crescita.











La serata, condotta dal giornalista de Il Mattino Gianni Molinari, è stata arricchita anche dal suo contributo di analisi, che ha richiamato lattenzione sui dati drammatici dello spopolamento e sulle difficoltà che vivono le aree interne, ponendo laccento sullurgenza di politiche di sviluppo mirate e lungimiranti per evitare la lenta agonia della Basilicata.











Nel corso del dibattito Boccia e Bubbico hanno richiamato con forza la necessità per la Basilicata di riprendere un percorso virtuoso, capace di restituire visione e prospettiva ad una regione che rischia di smarrire la propria rotta.











Negli anni 90 e 2000 - ha sottolineato Chiorazzo - la Basilicata cresceva, perché alla guida della Regione cerano personalità capaci di dare valore alle risorse del territorio. Con Boccia e Bubbico si diede avvio e sostanza agli accordi sullacqua e sul petrolio che garantirono royalties e compensazioni per centinaia di milioni di euro, risorse che furono impiegate per rafforzare la sanità, luniversità, il welfare, per aprire nuove prospettive di sviluppo. In quella stagione - ha aggiunto Chiorazzo - la Basilicata sperimentò anche linnovazione. Ricordo il progetto Un computer in ogni casa, che segnò lingresso della nostra terra nellera digitale.











Oggi la situazione è molto diversa. Abbiamo Pil pro capite inferiore alla media nazionale, tassi di occupazione tra i più bassi dEuropa, sanità in crisi, come dimostra lultima verifica LEA in cui la Basilicata è risultata inadempiente, spopolamento e servizi essenziali a rischio. Le royalties non sono più un surplus, ma la stampella che tiene in piedi settori fondamentali come sanità, trasporti, forestazione e università. Senza quelle risorse, la Basilicata andrebbe in default su alcuni settori vitali.









La politica - ha sottolineato Chiorazzo - non deve essere il luogo delle promesse e dei bonus ma quello delle scelte concrete per il bene comune. La Basilicata può tornare a crescere se ritrova la buona politica, quella che investe sulle risorse territoriali per generare sviluppo duraturo e crescita sociale. Per farlo, è necessario rilanciare le governance sullacqua e le strategie energetiche della Regione, a partire dal petrolio e dagli investimenti no oil, accompagnare con serietà le politiche di sostegno allagricoltura, trasformare la forestazione in un comparto produttivo, come avviene in Trentino dove genera più utili delle royalties petrolifere lucane, e promuovere una nuova stagione di politiche industriali capaci di creare lavoro e sviluppo .



