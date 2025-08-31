Dal 1900 ad oggi il nostro paese, un paese senza memoria e senza governo reale del territorio, ha fatto registrare oltre 13.000 morti a causa di frane, inondazioni e alluvioni.

Se è pur vero che, come afferma la Protezione civile, ci sono "fattori naturali che predispongono il nostro territorio" al dissesto idrogeologico", è altrettanto vero che Il rischio idrogeologico "è fortemente condizionato anche dallazione delluomo".

Tradotto: il dissesto idrogeologico è anche figlio del dissesto ideologico. I morti continuano a parlarci, ma noi continuiamo a non ascoltare le loro voci.

Verrebbe da chiedersi, per esempio, quanti sono i sindaci e non solo che curano adeguatamente la rete fognaria, le vie di fuga dellacqua o che immaginano soluzioni che ricalchino esperienze cinesi.

I morti continuano a parlarci, ma noi continuiamo a non ascoltare le loro voci. Ci parlano le vittime delle criminali decisioni prese nella vicenda Vajont; ci parlano i disabili e i volontari Unitalsi morti del camping Le Giare di Soverato, ubicato, manco a dirlo, nellalveo del torrente Beltrano. Voci senza voce, perse nel tempo e nello spazio. Le voci di chi si è fidato di coloro che hanno preteso di vestire i panni di Dio, giocando con i cosiddetti Tempi di ritorno.

Cosa sono i Tempi di Ritorno? Come viene ottimamente spiegato su siti di settore: I tempi di ritorno non indicano [ ] quanto tempo impiegherà a ripetersi un evento; essi sono un indicatore statistico della probabilità che un evento di una certa intensità si verifichi in un dato anno. Va da sé, che proprio per questo, un rischio alluvione TRM 50 o 100 non significa necessariamente che unalluvione si verifichi ogni 50 o 100 anni, ma potrebbero esserci più alluvioni nei periodi citati.

Conclusioni? Non ne trovo di migliori delle considerazioni fatte dal Viceré Filippo IV un anno dopo leruzione sub-pliniana del Vesuvio, verificatasi nel 1631: O posteri, posteri! [ ] Ecco che scoppia e vomita di fuoco un fiume che vien giù precipitando, e sbarra la fuga a chi sattarda. Se ti coglie, è finita: sei morto. Disprezzato oppresse gli incauti e gli avidi, cui la casa e le suppellettili furono più care della vita. Ma tu, se hai senno, di un marmo che ti parla odi la voce: non ti curar dei lari; senza indugi fuggi.

Temo che la prudenza invocata dal Viceré in unepigrafe affissa in quel di Portici non sia stata ascoltata. Non a caso, oggi, oltre 800.000 persone vivono alle pendici di un vulcano attivo e nellarea di un super-vulcano (Campi Flegrei).



Maurizio Bolognetti, Segretario Radicali Lucani, già membro del Consiglio Nazionale dei Club Pannella e iscritto ODG Basilicata