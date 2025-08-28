Prosegue la rassegna Estate in piazza, promossa dal Gruppo consiliare regionale di Basilicata Casa Comune. Dopo gli incontri dedicati alla legalità e alla politica come bene comune, il terzo appuntamento sarà dedicato a un tema decisivo per la vita dei cittadini: la sanità.





Domenica 31 agosto a Senise, alle ore 18.30 in Piazza Municipio, si terrà liniziativa dal titolo: Ascolto, visione e programmazione: costruiamo una sanità nuova.





Un confronto aperto che vedrà insieme amministratori, professionisti e dirigenti del sistema sanitario lucano, con lobiettivo di elaborare idee e proposte concrete per garantire un servizio pubblico efficiente, moderno e di qualità.





Dopo i saluti istituzionali della Sindaca di Senise, Eleonora Castronuovo, introdurranno i lavori Giovanni Vizziello, Presidente del Gruppo consiliare regionale Basilicata Casa Comune, e Giovanni Asprella, medico di medicina generale ASP Basilicata.





Seguiranno gli interventi di Nello Buccianti, direttore del Dipartimento Internistico dellAOR San Carlo di Potenza, Aldo Cammarota, dirigente medico CROB di Rionero, Gabriele Giunti, direttore della Cardiochirurgia dellAOR San Carlo di Potenza, e Angelo Sigillito, docente di Gastroenterologia allUniversità della Basilicata.





Sono previsti inoltre i contributi di Franco Dimona, Presidente dellOrdine dei Medici della Provincia di Matera, e Rocco Paternò, Presidente dellOrdine dei Medici della Provincia di Potenza.





Le conclusioni saranno affidate al deputato ed ex Ministro della Salute Roberto Speranza e al Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo. A moderare il dibattito sarà il giornalista di Avvenire Vito Salinaro.



"La sanità - sottolineano i consiglieri regionali Chiorazzo e Vizziello - è oggi la prima vera emergenza della Basilicata. Con questo incontro vogliamo dare spazio allascolto dei professionisti e dei cittadini, costruendo una visione condivisa e un percorso di programmazione capace di restituire qualità e dignità al diritto alla salute dei lucani".