La voce della Politica
|Estate in piazza, il 31 agosto a Senise
28/08/2025
|Prosegue la rassegna Estate in piazza, promossa dal Gruppo consiliare regionale di Basilicata Casa Comune. Dopo gli incontri dedicati alla legalità e alla politica come bene comune, il terzo appuntamento sarà dedicato a un tema decisivo per la vita dei cittadini: la sanità.
Domenica 31 agosto a Senise, alle ore 18.30 in Piazza Municipio, si terrà liniziativa dal titolo: Ascolto, visione e programmazione: costruiamo una sanità nuova.
Un confronto aperto che vedrà insieme amministratori, professionisti e dirigenti del sistema sanitario lucano, con lobiettivo di elaborare idee e proposte concrete per garantire un servizio pubblico efficiente, moderno e di qualità.
Dopo i saluti istituzionali della Sindaca di Senise, Eleonora Castronuovo, introdurranno i lavori Giovanni Vizziello, Presidente del Gruppo consiliare regionale Basilicata Casa Comune, e Giovanni Asprella, medico di medicina generale ASP Basilicata.
Seguiranno gli interventi di Nello Buccianti, direttore del Dipartimento Internistico dellAOR San Carlo di Potenza, Aldo Cammarota, dirigente medico CROB di Rionero, Gabriele Giunti, direttore della Cardiochirurgia dellAOR San Carlo di Potenza, e Angelo Sigillito, docente di Gastroenterologia allUniversità della Basilicata.
Sono previsti inoltre i contributi di Franco Dimona, Presidente dellOrdine dei Medici della Provincia di Matera, e Rocco Paternò, Presidente dellOrdine dei Medici della Provincia di Potenza.
Le conclusioni saranno affidate al deputato ed ex Ministro della Salute Roberto Speranza e al Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo. A moderare il dibattito sarà il giornalista di Avvenire Vito Salinaro.
"La sanità - sottolineano i consiglieri regionali Chiorazzo e Vizziello - è oggi la prima vera emergenza della Basilicata. Con questo incontro vogliamo dare spazio allascolto dei professionisti e dei cittadini, costruendo una visione condivisa e un percorso di programmazione capace di restituire qualità e dignità al diritto alla salute dei lucani".
|28/08/2025 - Fuga giovane da Ipm Potenza: Di Giacomo, evasione sulla 'fiducia dello Stato'
La fuga del giovane 17enne dallIstituto Minorile di Potenza è lemulazione di quanto accade nei penitenziari dove siamo al 700% di casi in più di evasioni sulla fiducia dello Stato, vale a dire grazie ai permessi. Così Aldo Di Giacomo segretario generale ...-->continua
|28/08/2025 - Turismo, Ferrigni (Fisascat Cisl): confronto con la Regione per i lavoratori
«La recente approvazione da parte della Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore allo Sviluppo economico Francesco Cupparo, del nuovo avviso pubblico rivolto alle imprese del settore turistico per il potenziamento e la qualificazione dell...-->continua
|28/08/2025 - Bellitti si dimette da Segretaria Regionale FIALS e DIRETS
Luciana Bellitti ha rassegnato le dimissioni da Segretaria Regionale FIALS e DIRETS e dal Direttivo della Segreteria Provinciale di Potenza dandone comunicazione agli organismi dirigenti nazionali, regionali e provinciali.
È una decisione difficile ...-->continua
|27/08/2025 - Pd di Rotonda: non solo sanità e viabilità, parliamo degli aumenti della Tari
Qualche settimana fa, il Circolo di Rotonda del Partito Democratico aveva affrontato largomento dello spopolamento, individuandone alcune delle cause nella carenza infrastrutturale e in un livello troppo elevato della tassazione. Conseguentemente, per contras...-->continua
|27/08/2025 - Cupparo e il ruolo delle Pro Loco
La ricostituzione della Pro Loco di Francavilla in Sinni rafforza la rete delle circa ottanta Pro Loco che operano in Basilicata e che specie in questa stagione estiva hanno animato i nostri piccoli paesi, offrendo occasioni di spettacoli, eventi di condivisio...-->continua
|27/08/2025 - Dott. Di Biase nuovo direttore dellUnità di Neurochirurgia del San Carlo di Potenza
Lospedale San Carlo di Potenza compie un ulteriore passo nel rafforzamento dei servizi di alta specialità con la nomina del dottor Francesco Di Biase a direttore dellunità operativa complessa di Neurochirurgia. Dopo linserimento del nuovo direttore della Ca...-->continua
