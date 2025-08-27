-->
La voce della Politica
|Cupparo e il ruolo delle Pro Loco
27/08/2025
|La ricostituzione della Pro Loco di Francavilla in Sinni rafforza la rete delle circa ottanta Pro Loco che operano in Basilicata e che specie in questa stagione estiva hanno animato i nostri piccoli paesi, offrendo occasioni di spettacoli, eventi di condivisione e riscoperta delle tradizioni. A sostenerlo è lAssessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha rivolto gli auguri di buon lavoro ai nuovi dirigenti. Le Pro Loco aggiunge sono protagoniste indiscusse delle attività di promozione turistica, volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, turistico e culturale dei nostri territori e pertanto richiedono grande attenzione e considerazione da parte delle istituzioni soprattutto perché le attività sono svolte da volontari che testimoniano un grande attaccamento al proprio paese. Sono un presidio attivo di cittadinanza, cultura e accoglienza, che ci consente di guardare al futuro dei nostri piccoli comuni. La loro afferma lassessore è unattività che produce benefici diretti per leconomia locale attraverso manifestazioni che coinvolgono piccole imprese commerciali, artigiane, agricole e di servizi con unopera meritoria per la promozione, in occasione delle sagre, dei prodotti alimentari tipici locali.
Nel sottolineare che in Italia con una media di 110mila eventi organizzati, la partecipazione complessiva di circa 88 milioni di visitatori e oltre 25 milioni di ore di volontariato, le Pro Loco hanno un impatto economico e sociale stimato in circa 2,1 miliardi di euro, generando anche occupazione per circa 10.500 persone, Cupparo rinnova limpegno ad accrescere questa esperienza sostenendo le associazioni del Terzo Settore. Nel 2023 secondo uno studio del Censis sono quasi il 60% gli italiani che hanno partecipato ad almeno un evento organizzato dalla Pro Loco, mentre il 43,5% ha vissuto uno di questi appuntamenti durante un viaggio di piacere e il 97,9% delle Pro Loco ha organizzato eventi nel 2023.
Lassessore infine esprime lauspicio che lAmministrazione Comunale di Francavilla individui e metta a disposizione della Pro Loco una sede dignitosa per consentire di svolgere la propria attività.
