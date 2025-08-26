-->
|La rete Basilicata Favolosa, con lomonimo portale di promozione territoriale www.basilicatafavolosa.it, si schiera al fianco della comunità di San Paolo Albanese, a seguito dellaccorato appello del sindaco Troiano, proponendo di portare anche lì lincontro interattivo di comunità Restare
Credere
Sognare
per costruire insieme un futuro possibile, e offrendo la costruzione di uno spazio sul portale dedicato al piccolo paese arbereshe.
Il format innovativo, che vede la continua e attiva partecipazione del pubblico attraverso lutilizzo degli smartphone, valutato negli incontri precedenti di Pietrapertosa e Albano con una valutazione media di 9,5 sia per loriginalità che la concretezza, risponde proprio allesigenza delle comunità di sentirsi protagoniste di una vera e propria resistenza. La Basilicata più autentica, quella che la rete (professionisti, operatori e associazioni come A Sud B&B e ) mette in luce e ritiene debba essere valorizzata quale potente volano di sviluppo, risiede proprio in quelle piccole comunità dove restare è un valore identitario e un legame indissolubile con la terra.
Il 27 agosto, a SantAngelo Le fratte faremo il terzo incontro e altri sono già previsti per settembre. Saremmo onorati - dichiara Giovanni Sapienza, ideatore e animatore della rete - di ragionare insieme alla comunità di San Paolo Albanese già nei prossimi giorni, perché dove si crea energia è importante aggiungerne altra. Lentusiasmo è contagioso, ma sappiamo bene che lo è anche la rassegnazione, quindi dove si resiste, è lì che cè bisogno di fare fronte comune. E noi, se San Paolo Albanese vorrà, ci saremo con gesti e azioni concrete, provando a dare il nostro piccolo contributo di esperienze, idee e, soprattutto, un po' del grande amore che abbiamo per la Basilicata.
