Latronico: ''Dalla generosità alla professionalità, la sanità lucana dimostra la sua forza''

26/08/2025

Nelle ultime ore la sanità lucana è stata protagonista di due eventi di straordinaria rilevanza che mettono in luce sia limmenso valore umano della donazione sia leccellenza delle competenze professionali presenti nelle strutture ospedaliere della regione.

AllOspedale San Carlo di Potenza, grazie al gesto damore della famiglia di un giovane di 17 anni tragicamente scomparso, è stato possibile effettuare un prelievo multiorgano che ridarà speranza a tanti pazienti in attesa di trapianto.

Desidero esprimere il mio più sentito cordoglio e la vicinanza alla famiglia  dichiara lAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico  In un momento di dolore indescrivibile, i familiari del giovane hanno saputo compiere un atto di straordinaria generosità che resterà come esempio luminoso di altruismo e di speranza. A loro va la nostra gratitudine, insieme al riconoscimento per i professionisti del San Carlo che, con competenza e dedizione, hanno reso possibile questo gesto di vita.

Contestualmente, allOspedale Madonna delle Grazie di Matera, unazione congiunta e tempestiva del personale del Pronto Soccorso, della Rianimazione, della Radiologia e della Chirurgia, ha consentito di prestare soccorso a due bambini di 5 e 8 anni, vittime di un grave incidente stradale. Grazie al coordinamento multidisciplinare e allimpegno di medici, infermieri e operatori, i due piccoli pazienti sono stati sottoposti a complessi interventi chirurgici che si sono conclusi con esito positivo.

Questi episodi  sottolinea Latronico  raccontano due facce della stessa verità; la sanità lucana è fatta di professionalità, capacità organizzativa e umanità. I nostri ospedali hanno dimostrato di saper rispondere con prontezza a emergenze drammatiche, mettendo in campo competenze di altissimo livello, mentre il gesto di una famiglia lucana ci ha ricordato che dal dolore può nascere speranza. È questa limmagine di una Basilicata che può affrontare le sfide della salute con forza, solidarietà e competenza. Ma questo ci dice anche che dobbiamo continuare a investire nelle persone: nella formazione dei medici, nel rafforzamento delle competenze e nelle politiche di programmazione già avviate per trattenere i nostri professionisti, valorizzarne il lavoro e rendere ancora più solido il sistema sanitario regionale, tanto sul piano qualitativo quanto su quello numerico.



