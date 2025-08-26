-->
La voce della Politica
M5S.Gaza, lunica via per fermare il genocidio: lintervento dei Caschi Blu
26/08/2025
|La comunità internazionale non può più fingere di non vedere. A Gaza non è in corso una semplice guerra: è in atto un massacro sistematico che mette in discussione il diritto stesso allesistenza di un popolo. I bombardamenti incessanti, lassedio che affama i civili, lannessione della Cisgiordania annunciata in spregio al diritto internazionale: tutto questo non è compatibile con i valori universali di cui lEuropa, lONU e lintera comunità globale si dichiarano custodi.
Eppure i negoziati continuano a trascinarsi, sterili e inconcludenti. Da due anni si parla di cessate il fuoco senza che nulla cambi, mentre la spirale della violenza avanza e si moltiplicano le vittime innocenti. Le parole non bastano più.
Esiste una strada, difficile ma chiara: linvio immediato di un contingente di 𝐂𝐚𝐬𝐜𝐡𝐢 𝐁𝐥𝐮 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞 con il mandato di interrompere le ostilità e garantire corridoi umanitari sicuri. Non è unutopia: la Carta dellONU e le sue risoluzioni già prevedono questa possibilità quando la pace e la sicurezza internazionale sono minacciate. È accaduto altre volte nella storia, può e deve accadere oggi.
Il tempo della diplomazia fine a sé stessa è scaduto. La credibilità delle istituzioni internazionali si misura sulla capacità di fermare un genocidio in fieri, non sul numero di dichiarazioni di principio. Ogni giorno senza intervento è un giorno regalato allingiustizia, alla morte, alla distruzione di unintera comunità.
Come parlamentare del Movimento 5 Stelle, credo che lItalia debba farsi promotrice in tutte le sedi internazionali di questa scelta coraggiosa. Non possiamo limitarci alla denuncia: dobbiamo chiedere con forza che lONU attivi i propri strumenti più incisivi, perché lalternativa è la resa della civiltà di fronte alla legge del più forte.
Se Gaza viene cancellata, non si cancella solo un popolo: si cancella la credibilità del diritto internazionale e con essa la speranza di un ordine mondiale fondato sulla giustizia. È questa la linea di demarcazione che oggi divide la connivenza dalla responsabilità.
On. Arnaldo Lomuti
coordinatore regionale M5S Basilicata
Camera dei Deputati
La Voce della Politica
