Questa mattina ho incontrato una rappresentanza, guidata dalla direttrice Marina Buoncristiano, della Caritas diocesana di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo, per rispondere allappello, nella data e complessa realtà, di confrontarsi su politiche possibili per contrastare la povertà. Siamo tutti consapevoli che non ci sono bacchette magiche; ma innanzitutto si parta da un metodo di confronto, istituzionalizzando anche la co-programmazione e la co-progettazione prevista dal codice del Terzo Settore, d.lgs. 117/2017. La nostra proposta è stata depositata ed è allattenzione delle Commissioni consiliari competenti. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:



Dal confronto di questa mattina abbiamo raccolto idee e ragionamenti; altre proposte da noi fatte, e da fare, le abbiamo trasferite e consegnate a Caritas. Iniziamo a dire, tuttavia, utilizzando le parole di Don Milani, che fare parti uguali tra diseguali è una grande ingiustizia; e se una riflessione sui bonus andrebbe fatta affinché non siano politiche esclusive e strutturali, cè la condizione in cui, come sul beneficio sul gas, non cè differenza di erogazione tra chi ha e chi ha meno, altro che strategia di contrasto alla povertà anche energetica!!! Non ci sfugge la complessità che attiene al diritto alla salute, per evitare che si rinunci alle cure, o al diritto allistruzione, per favorire il contrasto alla povertà educativa e lopportunità dellascensore sociale, o al diritto alla casa o alla giusta ed equa alimentazione, visto i prezzi e il loro aumento.



Tuttavia  aggiunge Lacorazza - questa complessità e questa crisi a pezzi impone un rinnovato confronto. Cè una povertà che cresce per effetto di coloro, in aumento reale nelle aree interne, che non studiano e non cercano lavoro, di coloro espulsi dal mercato del lavoro e non facilmente ricollocabili. Non ci sfugge che la povertà, innanzitutto, è legata al lavoro e a una strategia di sostegno alle imprese e agli investimenti nelle connessioni materiali e immateriali dentro le transizioni ecologica e digitale. Cè una povertà che direttamente e indirettamente viene prodotta dai cambiamenti climatici. Ci sono proposte che abbiamo raccolto e altre che abbiamo già depositato, battaglie che abbiamo fatto e che faremo. Non ci sfugge che la povertà è legata al lavoro, al lavoro precario e povero. Loccasione di questo incontro ci offre la possibilità di annunciare che depositeremo una proposta sul salario minimo, perché anche chi lavora sotto una certa retribuzione è povero. Sottoporremo la proposta a tutti i Gruppi consiliari, a partire da quelle forze politiche che sul piano nazionale lhanno condivisa. Lo faremo nei prossimi giorni utilizzando il comma 2 dellart. 121 della Costituzione (le Regioni possono proporre legge al Parlamento) con la consapevolezza di avviare un confronto nelle Commissioni consiliari per valutare e proporre lattivazione di strumenti e indirizzi che possano essere applicati anche dalle stazioni appaltanti, a partire da quella regionale.



Su questo punto, a seguito di indirizzi approvati dal Consiglio provinciale di Potenza, dai Consigli comunali, come la Città di Potenza, o di leggi regionali, Puglia e Toscana, impugnate dal Governo nazionale, stiamo approfondendo ogni possibile interstizio che renda efficace una scelta tra diverse competenze dello Stato e libera concorrenza nellinteresse dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche della necessaria qualità dei servizi da rendere ai cittadini e delle opere da realizzare. In conclusione, nel depositare la proposta di legge, stiamo ragionando su quali provvedimenti e indirizzi regionali possano rendere il lavoro meno povero in un contesto di direttive europee, legittimità costituzionale e codice degli appalti. Un lavoro dignitoso  conclude Lacorazza - perché dignità non è solo la paga oraria ma anche la quantità di ore che vengono contrattualizzate; per questo si rende utile approvare quanto prima la nostra proposta di legge, condivisa da CGIL-CISL-UIL e CISAL sul centro di monitoraggio degli appalti che affianchi la stazione unica appaltante della Regione Basilicata.