-->
|
La voce della Politica
|''Estate in Piazza'', confronto con Mons. Orofino, Boccia e Bubbico. Chiorazzo: Difendere le risorse è un dovere
26/08/2025
|Dopo il successo della serata inaugurale dedicata alla legalità e alla memoria, la rassegna Estate in Piazza prosegue con un nuovo importante appuntamento.
Venerdì 30 agosto, alle ore 18:30 in Piazza San Francesco a Senise, si terrà lincontro dal titolo La Politica e il Bene Comune: quale futuro per la Basilicata?, promosso dal Gruppo Consiliare Regionale Basilicata Casa Comune.
A dialogare saranno S.E. Mons. Vincenzo Orofino, Vescovo di Tursi-Lagonegro, insieme a due figure di primo piano della storia recente della Regione, Tonio Boccia (Presidente della Regione Basilicata 19901995) e Filippo Bubbico (Presidente della Regione Basilicata 20002005), oltre ad Angelo Chiorazzo, Presidente di Basilicata Casa Comune e Vice Presidente del Consiglio Regionale. I lavori saranno introdotti e moderati dal giornalista de Il Mattino, Gianni Molinari, autore di diversi libri, da ultimo: "Non ce n'è Coviddi. Cinque anni di Covid: è andato tutto bene" (Guida, 2025)". A portare i saluti istituzionali la Sindaca della Città di Senise, Eleonora Castronuovo.
Liniziativa sarà loccasione per riflettere sul significato della buona politica come atto di responsabilità verso il territorio e le generazioni future. Al centro del confronto, le esperienze concrete degli Accordi di programma per lestrazione del petrolio e degli accordi interistituzionali per la gestione condivisa della risorsa idrica, che hanno segnato scelte decisive per lo sviluppo e la tutela della Basilicata.
Parlare oggi di politica come bene comune - dichiara Chiorazzo - significa interrogarsi su come difendere le nostre risorse naturali e su come trasformarle in opportunità per tutti i lucani, senza sciupare risorse e futuro. Lesperienza di chi ha governato la Regione in momenti cruciali ci aiuta a comprendere meglio quanto sia urgente avere una visione lungimirante e condivisa per il futuro della Basilicata.
Lappuntamento del 30 agosto conferma la volontà di Basilicata Casa Comune di fare delle piazze uno spazio aperto di partecipazione, confronto e costruzione di idee, in cui la comunità lucana possa ritrovarsi per discutere i temi decisivi del presente e del domani.
|
archivio
|La Voce della Politica
|26/08/2025 - La rete Basilicata Favolosa per San Paolo Albanese
La rete Basilicata Favolosa, con lomonimo portale di promozione territoriale www.basilicatafavolosa.it, si schiera al fianco della comunità di San Paolo Albanese, a seguito dellaccorato appello del sindaco Troiano, proponendo di portare anche lì lincontro interattivo di c...-->continua
|
|
|26/08/2025 - Latronico: ''Dalla generosità alla professionalità, la sanità lucana dimostra la sua forza''
Nelle ultime ore la sanità lucana è stata protagonista di due eventi di straordinaria rilevanza che mettono in luce sia limmenso valore umano della donazione sia leccellenza delle competenze professionali presenti nelle strutture ospedaliere della regione.
<...-->continua
|
|
|26/08/2025 - M5S.Gaza, lunica via per fermare il genocidio: lintervento dei Caschi Blu
La comunità internazionale non può più fingere di non vedere. A Gaza non è in corso una semplice guerra: è in atto un massacro sistematico che mette in discussione il diritto stesso allesistenza di un popolo. I bombardamenti incessanti, lassedio che affama i...-->continua
|
|
|26/08/2025 - Appello Caritas, Lacorazza: Diritti, servizi, lavoro
Questa mattina ho incontrato una rappresentanza, guidata dalla direttrice Marina Buoncristiano, della Caritas diocesana di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo, per rispondere allappello, nella data e complessa realtà, di confrontarsi su politiche possibili ...-->continua
|
|
|26/08/2025 - ''Estate in Piazza'', confronto con Mons. Orofino, Boccia e Bubbico. Chiorazzo: Difendere le risorse è un dovere
Dopo il successo della serata inaugurale dedicata alla legalità e alla memoria, la rassegna Estate in Piazza prosegue con un nuovo importante appuntamento.
Venerdì 30 agosto, alle ore 18:30 in Piazza San Francesco a Senise, si terrà lincontro da...-->continua
|
|
|26/08/2025 - Spettacolo, Picerno: Risposte concrete dalla Regione
Il Consigliere regionale di Fi commenta positivamente gli ultimi sviluppi in materia di finanziamenti regionali allo spettacolo: Ora avanti su questa strada
La notizia dellintegrazione dei fondi per lo spettacolo 2023 rappresenta un segnale import...-->continua
|
|
|26/08/2025 - 100 anni fa nasceva Tommaso Morlino!
Meridionalista convinto, sostenitore delle Autonomie Locali e dellunità del Paese, considerava la politica lo strumento per avvicinare la gente alle Istituzioni. Il politico deve pacificare, custodire, unire e governare, ricordò nel suo primo discorso da P...-->continua
|
|