Il Consigliere regionale di Fi commenta positivamente gli ultimi sviluppi in materia di finanziamenti regionali allo spettacolo: Ora avanti su questa strada



La notizia dellintegrazione dei fondi per lo spettacolo 2023 rappresenta un segnale importante che la Regione Basilicata ha dato allintero comparto dello spettacolo dal vivo. In questi giorni, lo scorrimento delle graduatorie e lintegrazione delle risorse hanno permesso di coprire al 100% le richieste presentate dalle organizzazioni lucane del settore. Lo dichiara il Consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno, commentando positivamente gli ultimi sviluppi in materia di finanziamenti regionali allo spettacolo.



Il percorso compiuto fino ad oggi  prosegue Picerno  è frutto di una concertazione serrata con i rappresentanti degli operatori, e di una collaborazione fattiva e proficua tra le forze politiche in Consiglio regionale. Una sinergia istituzionale che ha saputo dare risposte concrete a un comparto in difficoltà e costruire un dialogo efficace per il futuro.



Il Consigliere ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento al Direttore Generale Alfonso Morvillo, al suo staff e a tutto lUfficio Cultura della Regione per il lavoro svolto anche in un periodo lavorativo delicato come il mese di agosto, seguendo con attenzione liter di sblocco dei fondi e le istanze degli operatori.



Rivolgendo lo sguardo alle prossime tappe, Picerno sottolinea la necessità di non disperdere il lavoro svolto e di procedere su più direttrici: Consolidare il dialogo con il comparto dello spettacolo, rendendolo parte integrante della programmazione culturale regionale; Accelerare liter per il nuovo Avviso pubblico, indispensabile per lerogazione dei contributi relativi alle annualità 2024 e 2025; Sbloccare il Fondo di rotazione, fondamentale per integrare le risorse destinate allo spettacolo e consolidare i risultati raggiunti.



Infine, Picerno ha evidenziato lurgenza di unattenzione normativa anche per il settore del cinema: Il lavoro fatto con il comparto dello spettacolo, grazie anche alla Legge Regionale 37/2014, rende evidente quanto sia necessario dotarsi di uno strumento legislativo specifico per un settore strategico come quello del Cinema. In Basilicata operano realtà qualificate tra esercenti, case di produzione, festival e professionisti del settore, che meritano risposte concrete. È il momento di avviare un percorso serio tra politica, uffici tecnici e operatori del cinema per costruire insieme un risultato importante per tutta la regione.