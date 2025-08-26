Meridionalista convinto, sostenitore delle Autonomie Locali e dellunità del Paese, considerava la politica lo strumento per avvicinare la gente alle Istituzioni. Il politico deve pacificare, custodire, unire e governare, ricordò nel suo primo discorso da Presidente del Senato, riprendendo una preghiera del canone latino, per spiegare il senso profondo di chi è chiamato a servire lo Stato.



Nato ad Irsina, in provincia di Matera, il 26 agosto 1925, si era laureato in Giurisprudenza nel 1946. Due anni dopo, lingresso nell Avvocatura dello Stato e linizio di una brillante carriera professionale, che affiancò a quella politica. Una passione  questultima  nata durante gli anni universitari a Napoli, quando entrò a far parte del Movimento Giovanile Dc, di cui fu anche dirigente nazionale. Tra i fondatori della Dc, fu vice- segretario provinciale a Potenza. Eletto poi nel Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, fu a capo dellUfficio Legislativo del ministro dellAgricoltura, guidato da Emilio Colombo. Nel 1954, entrò a far parte della Direzione Centrale della Dc, chiamato a dirigere lUfficio Enti Locali per dieci anni, fino al 1964, quando diventò vice-segretario nazionale.



Nel 1968, Aldo Moro lo volle candidare nel Collegio Senatoriale di Lecco. Fu anche ministro: delle Regioni, della Pubblica Amministrazione, della Programmazione e della Giustizia. Dal 9 dicembre 1982, Presidente del Senato. Morì il 6 maggio 1983 a Palazzo Giustiniani, colto da un infarto. Oggi riposa nella sua Basilicata, nel cimitero di Avigliano.



Tommaso Morlino si definiva uomo del Sud. Fu un innovatore della programmazione e della politica economica. Sul Mezzogiorno, non esitò a denunciare, già nel 1970, il grave e drammatico rischio che la Questione Meridionale potesse essere eliminata e non risolta.



Espresse un forte impegno meridionalistico, mantenendo viva lattenzione della classe politica nazionale sul problema della dicotomia Nord-Sud e insistendo sullobbligo morale di adottare provvedimenti, che incidessero sugli aspetti strutturali del divario tra le due parti del Paese. Riteneva necessario considerare Agricoltura e Mezzogiorno come facce di uno stesso problema.



La sua cultura riformatrice ne fece uno dei principali sostenitori delle Autonomie Locali. Con le Regioni  sosteneva - si attua il disegno della Costituzione Repubblicana, si concretizzano gli ideali autonomistici dei Cattolici Democratici.



Tommaso Morlino, un lucano colto, discreto, con un grande senso dello Stato, ha incarnato lessenza del servitore dello Stato. Un servizio mai gridato, né appariscente, ma con una forte capacità di persuasione, fondata su ragionamenti ed argomenti aderenti alla realtà. Il suo regionalismo consapevole, da una parte, aveva lobiettivo di difendere gli interessi del Mezzogiorno e dallaltra, mirava ad avvicinare le Istituzioni alla gente. Probabilmente intravedeva, già allora, la crisi dei Partiti.



Tommaso Morlino, fin dal 1959, aveva avviato un sodalizio politico con Aldo Moro, che - col passare degli anni - si era tradotto in un rapporto intenso e profondo. Moro e Morlino erano animati da comuni aspirazioni ed obbiettivi. Rispetto alla scelta regionalista, entrambi erano preoccupati che uneccessiva frammentazione dei poteri e delle competenze potesse nuocere allunità dello Stato. Ad un mese dalla scomparsa di Aldo Moro, Morlino dichiarava: Il vuoto è incolmabile! Il suo magistero era totale!.



Quanto attuale è ancora il loro pensiero!



Parole allora profetiche. Oggi, a 100 anni dalla sua nascita, tremendamente attuali.



Giuseppe Molinari