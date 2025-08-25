Legambiente esprime forte contrarietà allipotesi di affidamento a un unico soggetto privato dellintera area portuale di Maratea, per una superficie complessiva di oltre 76mila metri quadrati e una durata fino a 15 anni. Una scelta che sembrerebbe ridurre a mera operazione economica un bene che appartiene alla collettività e che da sempre rappresenta il cuore della storia e dellidentità di Maratea.



Il Porto di Maratea non può essere trattato come una semplice pratica amministrativa  dichiara Antonio Lanorte, presidente di Legambiente Basilicata. È un patrimonio pubblico che deve essere governato in modo trasparente, partecipato e sostenibile. Una gestione esclusiva a favore di un privato rischia di cancellarne il valore sociale, culturale e soprattutto ambientale.



Laspetto più grave è che lavviso pubblico della Regione Basilicata non prevede alcun coinvolgimento del Comune né degli stakeholder locali nelle scelte strategiche relative al Porto.



Lassenza di concertazione  secondo Giuseppe Ricciardi, Presidente del circolo Legambiente di Maratea  avrà un impatto negativo inevitabile su diverse questioni concrete, limitando, tra laltro, lefficacia delle azioni della futura Area Marina Protetta Costa di Maratea.



Innanzitutto  sottolinea Ricciardi  si rischia un aumento della pressione antropica con gestione orientata al profitto e un aggravio delle criticità già esistenti (interdizioni dellavamporto, problemi di sicurezza, sovraccarico delle infrastrutture).



Inoltre - continua Ricciardi  nellavviso non sono previsti attracchi per le imbarcazioni di vigilanza e monitoraggio ambientale, fondamentali per i controlli e la salvaguardia della biodiversità. Così come è prevedibile unassenza di pianificazione degli ormeggi e delle funzioni portuali, in contrasto con gli obiettivi di tutela e con le linee guida che dovrebbero accompagnare la nascita dellArea Marina Protetta.



Infine  sostiene ancora Ricciardi  difficilmente saranno forniti, nellarea portuale, gli spazi a terra necessari per garantire logistica, attività di ricerca e progetti educativi per lArea Marina Protetta.



Secondo Legambiente, la strada intrapresa dalla Regione Basilicata è sbagliata e deleteria. Il Porto, contrariamente a quanto avverrà se si completasse laffidamento così come previsto dalla procedura avviata, deve diventare un laboratorio di gestione integrata tra Comune, istituzioni e comunità, in coerenza con le migliori pratiche nazionali che affidano i porti pubblici agli enti locali e ne regolano luso nellinteresse collettivo.



Per impedire questa privatizzazione e affermare il valore pubblico del porto, Legambiente ha lanciato una petizione nazionale, aperta ai cittadini della Basilicata e dei territori vicini, affinché il Porto di Maratea continui ad essere un bene comune, presidio di identità e tutela ambientale.