-->
|
La voce della Politica
|Cupparo: Osaka, straordinaria vetrina
25/08/2025
|La giornata inaugurale di Expo Osaka, in Giappone, ha segnato un importante momento di visibilità per la Basilicata che si è presentata allevento internazionale con uno spazio espositivo dedicato alle sue eccellenze produttive, culturali e turistiche. Unoccasione per raccontare lidentità del territorio e valorizzare il contributo delle imprese lucane in un contesto di grande richiamo nazionale e mondiale. La partecipazione a Expo rappresenta una vetrina significativa per la regione, non solo come strumento di promozione, ma anche come opportunità di crescita e apertura verso nuovi mercati.
Abbiamo voluto che la Basilicata fosse presente a Expo con unimmagine forte e autentica ha detto lassessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo perché crediamo che il futuro del nostro territorio passi dalla capacità di valorizzare le eccellenze locali e di aprirci sempre di più allinternazionalizzazione. La nostra regione è sempre più protagonista in settori strategici come automotive, energia, aerospazio e bioeconomia, grazie al lavoro di imprese, cluster e centri di ricerca che operano con competenza e passione. Qui, in Giappone, troviamo unaffinità speciale: una nazione che, come la nostra, ha saputo mantenere vive le sue tradizioni, pur diventando simbolo di tecnologia e innovazione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|25/08/2025 - Legambiente: Il Porto di Maratea è un bene pubblico
Legambiente esprime forte contrarietà allipotesi di affidamento a un unico soggetto privato dellintera area portuale di Maratea, per una superficie complessiva di oltre 76mila metri quadrati e una durata fino a 15 anni. Una scelta che sembrerebbe ridurre a mera operazione ...-->continua
|
|
|25/08/2025 - Al via lavori di manutenzione e sicurezza della S.P.27 'Lagonegrese'
Partiranno nella giornata di mercoledì 27 agosto i lavori di manutenzione e miglioramento della sicurezza della S.P. 27 "Lagonegrese".
L'arteria, che collega il comune di Lagonegro alle frazioni e al centro abitato di Rivello, terminando lungo la S.S. 585 ...-->continua
|
|
|25/08/2025 - Cupparo: Osaka, straordinaria vetrina
La giornata inaugurale di Expo Osaka, in Giappone, ha segnato un importante momento di visibilità per la Basilicata che si è presentata allevento internazionale con uno spazio espositivo dedicato alle sue eccellenze produttive, culturali e turistiche. Unocca...-->continua
|
|
|25/08/2025 - Araneo e Verri (M5S): ''da mesi bloccati fondi e servizi per i più fragili''
Da mesi persone con disabilità e malattie gravi e degenerative non percepiscono assegni di cura né adeguati servizi di assistenza.
Una buona politica dovrebbe essere giudicata dal modo in cui si prende cura dei più fragili, dei fragilissimi, di chi quotidi...-->continua
|
|
|25/08/2025 - Moliterno, minoranza: ''sullasilo decisione folle, soldi e servizi a rischio''
Continua l'ostinazione del Sindaco e della maggioranza di Moliterno a non volersi confrontare sulla vicenda della Scuola Materna, nonostante i nostri ripetuti appelli a non abbattere il miglior edificio comunale.
Secondo il progetto approvato, lopera...-->continua
|
|
|24/08/2025 - ''Finito il santo, finita la festa: la Basilicata non può vivere di folklore''
Il contributo regionale per la Festa di San Rocco a Tolve e le polemiche che ne sono seguite riaprono un tema che attraversa la nostra terra da sempre: la distanza tra ciò che si celebra e ciò che si vive ogni giorno.
Le tradizioni hanno valore e ness...-->continua
|
|
|24/08/2025 - Bonus gas. Lomuti M5S: subito una moratoria sui conguagli
Il cosiddetto bonus gas della giunta Bardi si sta rivelando per quello che era sin dallinizio: non un sostegno ai cittadini, ma un gioco di prestigio costruito per raccogliere consensi, senza visione, senza equità, senza rispetto per la Basilicata.
-->continua
|
|