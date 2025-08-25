La giornata inaugurale di Expo Osaka, in Giappone, ha segnato un importante momento di visibilità per la Basilicata che si è presentata allevento internazionale con uno spazio espositivo dedicato alle sue eccellenze produttive, culturali e turistiche. Unoccasione per raccontare lidentità del territorio e valorizzare il contributo delle imprese lucane in un contesto di grande richiamo nazionale e mondiale. La partecipazione a Expo rappresenta una vetrina significativa per la regione, non solo come strumento di promozione, ma anche come opportunità di crescita e apertura verso nuovi mercati.



Abbiamo voluto che la Basilicata fosse presente a Expo con unimmagine forte e autentica  ha detto lassessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo  perché crediamo che il futuro del nostro territorio passi dalla capacità di valorizzare le eccellenze locali e di aprirci sempre di più allinternazionalizzazione. La nostra regione è sempre più protagonista in settori strategici come automotive, energia, aerospazio e bioeconomia, grazie al lavoro di imprese, cluster e centri di ricerca che operano con competenza e passione. Qui, in Giappone, troviamo unaffinità speciale: una nazione che, come la nostra, ha saputo mantenere vive le sue tradizioni, pur diventando simbolo di tecnologia e innovazione.



