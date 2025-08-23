-->
23/08/2025
|Dopo la prima serata dedicata alla legalità, la rassegna Estate in Piazza torna a Senise con due appuntamenti. Venerdì 30 agosto, alle 18:30 in Piazza Municipio, dibattito su politica e bene comune con ex presidenti regionali e rappresentanti istituzionali. Sabato 31 agosto, stesso luogo e orario, incontro sulla sanità regionale con professionisti e dirigenti del settore.
Segue comunicato stampa.
Dopo il successo della prima serata dedicata alla legalità, la rassegna Estate in Piazza, promossa dal gruppo consiliare regionale Basilicata Casa Comune, torna a Senise con due appuntamenti centrali.
Venerdì 30 agosto, alle ore 18:30 in Piazza Municipio, si discuterà su La Politica e il Bene Comune: quale futuro per la Basilicata?. Il dibattito, introdotto e moderato dal giornalista Gianni Molinari, vedrà la partecipazione di S.E. Mons. Vincenzo Orofino, degli ex Presidenti della Regione Tonio Boccia e Filippo Bubbico e del Vice Presidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo.
Sarà un momento di confronto sul significato della buona politica come responsabilità verso il territorio e le generazioni future, in un contesto in cui diventa urgente difendere le risorse della Basilicata e trasformarle in opportunità concrete per i cittadini, evitando di sciupare futuro e potenzialità con la politica dei bonus inaugurata dai governi Bardi.
Sabato 31 agosto, sempre alle 18:30 in Piazza Municipio, si terrà lincontro Ascolto, visione e programmazione: costruiamo una sanità nuova, con lapertura di Giovanni Vizziello e Giovanni Asprella e gli interventi di professionisti del mondo medico e sanitario, che offriranno un quadro a più voci sulle criticità e le prospettive del sistema sanitario regionale, tra cui Nello Buccianti, Aldo Cammarota, Gabriele Giunti e Angelo Sigillito. Interverranno insieme a loro i presidenti degli ordini dei medici di Potenza e Matera, Franco Dimona e Rocco Paternò. Le conclusioni saranno affidate ai direttori generali Massimo De Fino, Maurizio Friolo, Giuseppe Spera, al già Ministro Roberto Speranza e ad Angelo Chiorazzo. Modera il giornalista di Avvenire Vito Salinaro, con i saluti istituzionali della Sindaca Eleonora Castronuovo.
Basilicata Casa Comune
