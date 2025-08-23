Polimedica, poliambulatorio accreditato con il SSR e aderente allUnione Sanità Convenzionata (USC), ha inviato una lettera a tutti i sindaci del Vulture-Melfese e dellAlto Bradano per denunciare le conseguenze devastanti della DGR 473/2025, approvata con oltre otto mesi di ritardo e resa ormai operativa dallASP di Potenza.

Le recenti decisioni adottate dalla Regione Basilicata  spiega il presidente Michele Cataldi  stanno mettendo a rischio la continuità delle cure per centinaia di pazienti, con conseguenze drammatiche per la salute pubblica e per il tessuto sociale del nostro territorio. Ma non solo: colpiscono in maniera ingiustificata Polimedica, poliambulatorio sano, ben organizzato e radicato nel Vulture-Alto Bradano, che viene improvvisamente discriminato nellassegnazione dei tetti di spesa, senza preavviso, senza istruttoria e senza vere motivazioni.

La DGR 473/2025 ha ridisegnato i budget sulla base di criteri storici risalenti al 2014 e non sui fabbisogni sanitari reali, destinando a questi ultimi appena il 6% del totale. Leffetto retroattivo ha creato una condizione di sforamento indotto che rischia di annullare centinaia di visite, esami e terapie già prenotate, con unesplosione delle liste dattesa e senza alternative praticabili: il ricorso alle strutture pubbliche, infatti, è impossibile vista la già fortissima sofferenza delle agende ospedaliere, che non riescono a garantire tempi accettabili.

Le conseguenze sono immediate: prenotazioni SSR a rischio cancellazione, attività programmate tagliate, riduzione del personale, impossibilità di mantenere turnazioni adeguate e, soprattutto, pregiudizi clinici irreversibili per i pazienti fragili. A ciò si aggiunge lassurdità di costringere chi è in cura a Melfi con medici che conoscono il suo caso clinico a spostarsi a Potenza, Lagonegro o Policoro da professionisti che nulla sanno della sua storia clinica. Che fine fa così il diritto di libera scelta?, chiede Cataldi.

La discriminazione appare ancora più evidente se si considera che a Polimedica, che eroga specialità cruciali come cardiologia, pneumologia, endocrinologia, oculistica, ginecologia, neurologia, gastroenterologia e molte altre, sono stati sottratti i budget necessari per garantirne la continuità, mentre ad altre strutture vengono assegnate risorse per prestazioni del tutto diverse. Se un paziente ha bisogno di una spirometria o di una visita pneumologica, si può davvero rispondere che può fare fisioterapia in unaltra struttura, in un altro comune, solo perché lì cè ancora capienza di budget?  aggiunge Cataldi  È assurdo e inaccettabile.

Polimedica ha già dato mandato ai legali per promuovere unazione giurisdizionale con richiesta di sospensione immediata della delibera, e ha interessato i sindacati per aprire lo stato di crisi e chiedere al Prefetto di Potenza lapertura di un tavolo di concertazione con la Regione.

Il Vulture-Alto Bradano  prosegue la nota  è il territorio più colpito, già provato da anni di tagli e ridimensionamenti. Indebolire Polimedica significa infliggere un colpo mortale alla sanità di prossimità e alla tenuta occupazionale di un comprensorio intero.

Per questo motivo, nella lettera ai Sindaci si chiede di:

 sostenere presso Regione e ASP una moratoria immediata che salvi tutte le prenotazioni già acquisite, in particolare dei pazienti fragili;

 sollecitare la revoca o la riadozione della DGR 473/2025 su basi epidemiologiche e di fabbisogni reali;

 mantenere alta lattenzione pubblica e istituzionale, inviando al Prefetto di Potenza una nota formale per incoraggiare la convocazione di un tavolo di confronto.

Non possiamo accettare  conclude Cataldi  che una struttura efficiente e radicata come Polimedica venga penalizzata da logiche opache e arbitrarie, privando i cittadini della libera scelta e del diritto a curarsi sul proprio territorio. La salute non è un gioco: è un diritto costituzionale che oggi viene gravemente violato.