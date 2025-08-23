-->
|
La voce della Politica
|Polimedica (USC) chiama i sindaci del Vulture-Melfese e Alto Bradano
23/08/2025
|Polimedica, poliambulatorio accreditato con il SSR e aderente allUnione Sanità Convenzionata (USC), ha inviato una lettera a tutti i sindaci del Vulture-Melfese e dellAlto Bradano per denunciare le conseguenze devastanti della DGR 473/2025, approvata con oltre otto mesi di ritardo e resa ormai operativa dallASP di Potenza.
Le recenti decisioni adottate dalla Regione Basilicata spiega il presidente Michele Cataldi stanno mettendo a rischio la continuità delle cure per centinaia di pazienti, con conseguenze drammatiche per la salute pubblica e per il tessuto sociale del nostro territorio. Ma non solo: colpiscono in maniera ingiustificata Polimedica, poliambulatorio sano, ben organizzato e radicato nel Vulture-Alto Bradano, che viene improvvisamente discriminato nellassegnazione dei tetti di spesa, senza preavviso, senza istruttoria e senza vere motivazioni.
La DGR 473/2025 ha ridisegnato i budget sulla base di criteri storici risalenti al 2014 e non sui fabbisogni sanitari reali, destinando a questi ultimi appena il 6% del totale. Leffetto retroattivo ha creato una condizione di sforamento indotto che rischia di annullare centinaia di visite, esami e terapie già prenotate, con unesplosione delle liste dattesa e senza alternative praticabili: il ricorso alle strutture pubbliche, infatti, è impossibile vista la già fortissima sofferenza delle agende ospedaliere, che non riescono a garantire tempi accettabili.
Le conseguenze sono immediate: prenotazioni SSR a rischio cancellazione, attività programmate tagliate, riduzione del personale, impossibilità di mantenere turnazioni adeguate e, soprattutto, pregiudizi clinici irreversibili per i pazienti fragili. A ciò si aggiunge lassurdità di costringere chi è in cura a Melfi con medici che conoscono il suo caso clinico a spostarsi a Potenza, Lagonegro o Policoro da professionisti che nulla sanno della sua storia clinica. Che fine fa così il diritto di libera scelta?, chiede Cataldi.
La discriminazione appare ancora più evidente se si considera che a Polimedica, che eroga specialità cruciali come cardiologia, pneumologia, endocrinologia, oculistica, ginecologia, neurologia, gastroenterologia e molte altre, sono stati sottratti i budget necessari per garantirne la continuità, mentre ad altre strutture vengono assegnate risorse per prestazioni del tutto diverse. Se un paziente ha bisogno di una spirometria o di una visita pneumologica, si può davvero rispondere che può fare fisioterapia in unaltra struttura, in un altro comune, solo perché lì cè ancora capienza di budget? aggiunge Cataldi È assurdo e inaccettabile.
Polimedica ha già dato mandato ai legali per promuovere unazione giurisdizionale con richiesta di sospensione immediata della delibera, e ha interessato i sindacati per aprire lo stato di crisi e chiedere al Prefetto di Potenza lapertura di un tavolo di concertazione con la Regione.
Il Vulture-Alto Bradano prosegue la nota è il territorio più colpito, già provato da anni di tagli e ridimensionamenti. Indebolire Polimedica significa infliggere un colpo mortale alla sanità di prossimità e alla tenuta occupazionale di un comprensorio intero.
Per questo motivo, nella lettera ai Sindaci si chiede di:
sostenere presso Regione e ASP una moratoria immediata che salvi tutte le prenotazioni già acquisite, in particolare dei pazienti fragili;
sollecitare la revoca o la riadozione della DGR 473/2025 su basi epidemiologiche e di fabbisogni reali;
mantenere alta lattenzione pubblica e istituzionale, inviando al Prefetto di Potenza una nota formale per incoraggiare la convocazione di un tavolo di confronto.
Non possiamo accettare conclude Cataldi che una struttura efficiente e radicata come Polimedica venga penalizzata da logiche opache e arbitrarie, privando i cittadini della libera scelta e del diritto a curarsi sul proprio territorio. La salute non è un gioco: è un diritto costituzionale che oggi viene gravemente violato.
|
archivio
|La Voce della Politica
|23/08/2025 - Melfi: il M5S sollecita interventi pubblici per lavoro e produzione
La situazione industriale di Melfi preoccupa per lincertezza sul futuro occupazionale e produttivo. Il Movimento 5 Stelle sollecita interventi pubblici strutturati a livello nazionale ed europeo, vincolati a investimenti, tutela dei posti di lavoro e diversificazione produt...-->continua
|
|
|23/08/2025 - Estate in Piazza a Senise: due incontri su politica e sanità
Dopo la prima serata dedicata alla legalità, la rassegna Estate in Piazza torna a Senise con due appuntamenti. Venerdì 30 agosto, alle 18:30 in Piazza Municipio, dibattito su politica e bene comune con ex presidenti regionali e rappresentanti istituzionali. Sa...-->continua
|
|
|23/08/2025 - Polimedica (USC) chiama i sindaci del Vulture-Melfese e Alto Bradano
Polimedica, poliambulatorio accreditato con il SSR e aderente allUnione Sanità Convenzionata (USC), ha inviato una lettera a tutti i sindaci del Vulture-Melfese e dellAlto Bradano per denunciare le conseguenze devastanti della DGR 473/2025, approvata con olt...-->continua
|
|
|23/08/2025 - Bolognetti: a proposito di mafie, professionisti dell'antimafia e insopportabili pulpiti e sinedri lucani
Certi personaggi hanno trasformato la lotta alle mafie in una sorta di religione. La brandiscono come se fosse una clava, dicendoti: pentiti scellerato!
Per favore, evitatemi i vostri conati da professionisti dell'antimafia.
La questione è un'altra. ...-->continua
|
|
|22/08/2025 - Lauria, il Partito Socialista commenta le dimissioni del Sindaco: impegno a proseguire nellazione di governo
Il Partito Socialista di Lauria prende atto, con profondo rammarico, della decisione del Sindaco di confermare le proprie dimissioni attraverso una lettera aperta.
In questi giorni, il nostro impegno è stato orientato a ricercare le condizioni per il ripri...-->continua
|
|
|22/08/2025 - M5S: il Bonus Gas di Bardi lascia i lucani a restituire soldi e speranze
In questi giorni migliaia di famiglie lucane stanno ricevendo dai propri fornitori di energia le lettere di conguaglio sul cosiddetto Bonus Gas. La misura, sbandierata dal presidente Bardi come una grande vittoria per i cittadini, acclamata persino da Ministri...-->continua
|
|
|22/08/2025 - Lacorazza: la Basilicata vive una crisi a pezzi.
Man mano tutti i nodi dei sei anni del Governo Bardi e della maggioranza del centrodestra stanno venendo al pettine.
Dalla Sanità al Bonus Gas, dallassenza del nuovo Piano Strategico Regionale ad una Regione che non riesce a dare ordine e certezza al pro...-->continua
|
|